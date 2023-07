Termini Imerese, è Fabio Lo Bono il nuovo presidente del Club Lions Host

È Fabio Lo Bono il nuovo presidente del Club Lions Termini Imerese Host. Il Passaggio della Campana si è svolto venerdì 30 giugno 2023 nella cornice del “Bragone” con il subentro al ruolo di Presidente di Fabio Lo Bono che succede ad Anna Amoroso.

Alla cerimonia erano presenti tra le autorità civili l’assessore comunale Gaetano Castellana e tra quelle lionistiche il governatore Daniela Macaluso, Maurizio Basta presidente di zona, Franco Amodeo past governatore, Presenti i club di Bagheria, i club di Palermo, Cefalù e Madonie e numerosi soci.

Il presidente uscente, Anna Amoroso, ha ringraziato i soci che l’hanno affiancato durante l’anno sociale e quanti si sono spesi per la riuscita dei service.

Durante la cerimonia sono stati investiti anche otto nuovi soci Rosario Ribbene, Marcella Passantino, Simone Sferlazza, Flavia Pirrone, Clotilde Guarnaccia, Giuseppe Catalano, Cinzia Macaluso e Salvatore Pecoraro che hanno ringraziato i soci e il presidente per l’opportunità di servire con il club la comunità e il territorio.

Il neo presidente Fabio Lo Bono, dopo aver ringraziato i soci per l’incarico affidatogli, ha illustrato le linee guida del nuovo anno sociale riservandosi di presentare, in occasione della prossima apertura dell’anno sociale, il programma di club per l’anno 2023-2024.

Celebrata, inoltre, la 45esima charter del club e premiati i soci fondatori Franco Amodeo, Agostino Grimaldi e Lino Giuffrè che per primi hanno tracciato la strada nel 1978 e quanti, da allora, si sono spesi per la comunità e il territorio imerese nel corso della lunghissima attività di service.

Il nuovo presidente, Lo Bono, dopo aver presentato il nuovo direttivo ha concluso il suo intervento ricordando l’appuntamento del prossimo 19 luglio con la XVIII^ edizione di “accendi un cero a Paolo Borsellino”. Il passaggio della campana conclusosi all’aperto attraverso la tradizionale cena conviviale a chiusura della cerimonia.