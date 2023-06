Termini Imerese: nuovo potenziale acquirente per l’ex stabilimento Fiat, è Ross Pelligra presidente del Catania Calcio

Questo acquisto s’ha da fare?

Manzoni avrebbe fatto parlare sicuramente uno dei suoi tanti personaggi, lo avrebbero fatto anche Tomasi di Lampedusa, Camilleri, Pirandello, Sciascia e così via. Dopo i tanti, tantissimi acquirenti (Disney compresa) pronti a far decollare l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, adesso spunta un nuovo potenziale acquirente.

Si tratta di Ross Pelligra, l’italo australiano presidente del “Catania Calcio” che ha rilevato la squadra etnea con l’obiettivo di riportarla in Serie A. Pelligra però non si accontenta solo di investire nel calcio, ma ha obiettivi ben più ampi. A darne notizia è il quotidiano La Sicilia, che ha realizzato un’intervista all’imprenditore. Gli investimenti che Pelligra ha realizzato in questi anni sono diversi e in diverse parti del mondo, dall’Australia fino ad Israele, e tutti con ottimi risultati.

Oltre a rilevare il noto villaggio turistico di Acireale Perla Jonica, Pelligra fa vedere al collega Mario Barresi una foto alla quale quest’ultimo dopo averla visionata, chiede: “Sembra Termini. Cosa farà nell’ex Fiat?“. La risposta di Pelligra non tarda ad arrivare: “Una totale riqualificazione della Business unit, puntando su tech e food, aiutando le piccole imprese siciliane a crescere, anche con uno spazio che sarà il cuore di Pelligra Group Italia. Attrarremo investitori, anche stranieri, solo in una prima fase saranno impiegati duemila lavoratori”.

Il gruppo Pelligra è attualmente il principale produttore e fornitore di strutture commerciali su misura da oltre 60 anni solo in Australia. Pian piano ha allargato il suo raggio di azione in diverse parti del mondo, anche in Italia. Il suo gruppo inoltre è stato gia iscritto a Confindustria Catania e le intezioni commerciali, quindi di investimento, sembrano essere reali e concrete: staremo a vedere.

Giovanni Azzara