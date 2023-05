Sciara: volontari donano colombe pasquali insieme ad alcuni supermercati del nostro Comprensorio

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare”.

Così Madre Teresa di Calcutta parlava della carità, la stessa che in questi giorni grazie ad una importante collaborazione tra le associazioni “Uniti per la Vita” e “Cuore che Vede ODV”, è stato possibile donare delle colombe pasquali ad anziani e bisognosi di Sciara. L’iniziativa è stata coordinata dal Cav. Calogero Donato, presidente dell’associazione dell’istituto “Nastro Azzurro” per le Madonie e per i Nebrodi. L’iniziativa è stata poi resa operativa da Salvatore Barranco, impegnato nel sociale da diversi anni ed operante in diverse ONLUS nonché appartenente all’Arma dei Carabinieri.

A ricevere il carico di solidarietà è stata l’associazione sciarese “Uniti per la Vita”, che ogni giorno è impegnata in svariati servizi di volontariato, dal taxi solidale alle varie attività di volontariato volte in particolare al supporto sanitario. Le colombe sono state donate da alcuni supermercati presenti nel nostro Comprensorio e grazie a questa rete solidale adesso saranno distribuite ai vari assistiti.

“Per noi – ci spiegano Barranco e Fragale – sono piccoli gesti che speriamo possano donare un sorriso a chi soffre, e rendere più sereni alcuni momenti della vita di tutti i giorni. Ringraziamo infatti chi dona parte della merce per supportare queste iniziative”. Negli anni scorsi infatti, le due associazioni avevano collaborato in perfetta autonomia e sintonia per altri momenti di assistenza e supporto alle fasce più deboli del paese.