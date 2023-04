Arrivano 4,7 milioni di euro per il porto di Termini Imerese

Per il porto di Termini Imerese arrivano 4,7 milioni di euro di finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria e per l’adeguamento dell’infrastruttura. Il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini oggi ha firmato il decreto con il quale assegna, sulla base di accordi di programma già definiti, un importo pari al 10% del fondo perequativo a favore delle Autorità di sistema portuale che avevano presentato progetti specifici. “Sono risorse importanti che vengono destinate alla Sicilia grazie ad una scelta precisa del ministro. Sono ancora una volta fiero del lavoro che stiamo facendo in Sicilia ed a fianco del vicepremier Salvini per modernizzare la nostra regione e per renderla competitiva”, lo afferma Vincenzo Figuccia deputato regionale della lega e questore dell’Assemblea Regionale Siciliana.