Montemaggiore Belsito, Amministrazione comunale potenzia fruibilità e servizi dell’area fitness all’aperto

Valorizzazione e promozione del territorio sono gli obiettivi del comune di Montemaggiore Belsito. L’amministrazione comunale punta a potenziare la fruibilità e i servizi dell’area fitness all’aperto prevista presso il parco urbano ex pista kart. Dal piano nazionale di ripresa e resilienza arrivano 28.500 euro che si sommano alle 29.331 euro già ottenuti per l’acquisto e l’allestimento di infrastrutture di famiglia e di comunità.

In realtà sono due le azioni, due progetti che riqualificano il paese madonita e tendono a valorizzarlo sul piano turistico, sportivo e ricreativo. La riqualificazione dell’ex pista di kart da trasformare in centro territoriale ludico sportivo e la valorizzazione di una parte dell’area mercatale da trasformare in area attrezzata per l’equitazione.