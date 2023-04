Termini Imerese, Villa Aguglia: patto di collaborazione tra Comune e Sport Web Sicilia

La Villa Aguglia “riprende vita” grazie al Patto tra il Comune e l’Asd Sport Web Sicilia. Questa mattina, presso l’ex Chiesa della Misericordia, è stato presentato il Patto di collaborazione tra il Comune di Termini Imerese e Sport Web Sicilia, in partnership con Novi familia Cooperativa Sociale e AIPD Termini Imerese.

All’interno del parco pubblico di circa 4 mila mq, è stato realizzato un Bike Park e la scuola di ciclismo “Pedalando si impara” che accoglierà bambini dai 4 ai 16 anni di età che verranno seguiti da Istruttori Federali: un presidio sportivo, educativo e sociale per supportare corretti stili di vita che individuano nella pratica del ciclismo lo strumento di prevenzione per tutelare la salute e il benessere psicofisico nella sua interezza.

Al termine della presentazione tutti i presenti si sono trasferiti a Villa Aguglia per il taglio del nastro.

“Oggi abbiamo presentato il patto di collaborazione per la gestione condivisa della Villa Comunale Aguglia” dice l’assessore allo sport Pippo Preti – “verrà garantita la libera fruizione del parco giochi e dei viali, anche per tirare calci al pallone! Una parte dell’area accoglie il bike park per l’avviamento al ciclismo e verrà anche realizzato un campo di bocce”.

“Questa mattina, nella nostra meravigliosa Villa Aguglia, abbiamo inaugurato il primo Bike park della nostra città e la scuola di ciclismo realizzata grazie al primo patto di collaborazione con l’Asd Sport Web Sicilia” afferma il sindaco della città delle Terme, Maria Terranova “i nostri ragazzi potranno praticare la mountain bike e imparare le tecniche per il superamento degli ostacoli tipici dei campi gara di cross country. Questo luogo diventerà anche un parco inclusivo grazie alla collaborazione con altre straordinarie realtà associative del territorio come Novi Familia CoopSociale, AIPD Termini Imerese e ASD Atletica Termini Imerese. Ci saranno un campo di bocce, zone lettura e tanto tanto sport. Consentitemi un grazie particolare al vicesindaco Nicola Cascino sempre presente e operativo, all’Assessore allo sport Pippo Preti, ai consiglieri comunali presenti e un grazie a Massimiliano Costa che ci sta mettendo anima e cuore”.