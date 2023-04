Edilizia, controversie e pubblicità: il Consiglio comunale di Cefalù approva tre regolamenti all’unanimità

Il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato all’unanimità dei consiglieri presenti tre importanti delibere, frutto di un lavoro di condivisione e concertazione sviluppato prima nelle commissioni consiliari e poi nei lavori d’aula.

La prima riguarda il regolamento per la definizione agevolata delle controversie pendenti. Il regolamento rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una significativa riduzione del debito grazie all’esclusione delle sanzioni degli interessi, oltre che di una quota dell’imposta a seconda dello stato dei giudizi e dell’esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del primo gennaio 2023.

L’amministrazione comunale, presentando al Consiglio la proposta, ha deciso di aderire a questa opportunità fornita dalla Legge finanziaria dello Stato.

La seconda riguarda l’approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. Questo complesso regolamento, giunto in aula dopo che l’amministrazione ha promosso anche il coinvolgimento dei tecnici del settore, recepisce quanto previsto dalla normativa regionale, e in modo particolare dalla legge regionale 16/2016 e successive modifiche, nonché la legge regionale del 2020, al fine di garantire uniformità nelle modalità di realizzazione degli interventi edilizi.

La terza, infine, è l’approvazione del regolamento del Canone unico patrimoniale e del Piano generale degli impianti pubblicitari. In questo caso si disciplina dal punto di vista tecnico l’installazione degli impianti pubblicitari nell’ambito del contesto urbanistico comunale, prevedendo specifiche aree per la collocazione degli impianti evitando che in futuro le installazioni dei cartelloni 6×3 possano essere fatte in luoghi da tutelare dal punto di vista dell’impatto visivo.

“Come detto in aula alla fine dei lavori – dichiara il sindaco Daniele Tumminello (nella foto) – ringrazio tutti i consiglieri comunali per li prezioso lavoro svolto in un clima costruttivo che ha consentito, anche grazie agli emendamenti proposti e approvati, di migliorare i testi e rappresentare al meglio la pienezza del consenso dell’intero Consiglio”.