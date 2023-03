Giornale di Cefalù: rinasce l’associazione dei giovani rotariani

Rinasce a Cefalù l’associazione dei giovani rotariani: il Rotaract. Parola d’ordine identica al Rotary “servizio”: intervista al vicepresidente Alessio La Martina (nella foto).

Torna con gli Scout adulti MASCI e l’AGESCI, dopo una pausa di alcuni anni, la proposta della Via Crucis fino alla grande Croce in ferro sulla Rocca. Appuntamento venerdì 31 marzo alle ore 15,00 presso Porta Terra: parla il Magister Lorenzo Ilardo.

Prima esperienza politica ed è sempre presente alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni: intervista a Rosaria Glorioso.

“Non solo per amore”, libro in memoria del magistrato Francesca Morvillo, presentazione a cura di Agorà Giovani, venerdì 31 al Teatro Cicero, con la presenza dei deputati Maria Elena Boschi e Davide Faraone: ne parla il presidente Agorà Federica Pedrazzini.

