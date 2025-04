Termini Imerese, Api e Miele: visita guidata, degustazione, presentazione libro e cena nell’ambito della rassegna 30 Libri in 30 Giorni promossa da BCsicilia

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà sabato 12 Aprile 2025 a Termini Imerese l’iniziativa “Api e Miele” che prevede una visita guidata dedicata sul tema, la degustazione, la presentazione del libro “Granelli di polline” e la cena. Si inizia alle ore 16,30 con la visita guidata con degustazione presso l’Azienda di Carlo Amodeo in Contrada Madonna Diana. L’appuntamento per i partecipanti è a Piazza Europa, davanti la stazione ferroviaria. Per prenotarsi si può inviare una email a [email protected] oppure un messaggio su WhatsApp 346.8241076. Alle ore 18,00 presso la trattoria ‘A Cuccagna, in via Enrico Iannelli (ingresso Villa Nicolò Palmeri), è prevista la presentazione del libro di Lia Savarino “Granelli di polline”. In programma gli interventi di Carlo Amodeo, Apicoltore, di Arturo Genduso, Agronomo, e di Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale BCsicilia. Alle ore 20,00 sempre alla trattoria ‘A Cuccagna è prevista la cena a tema. Per prenotazioni telefonare al 327.6276289. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dall’Università Popolare di Termini Imerese.

Granelli di Polline è un libro ricchissimo di informazioni entomologiche, storiche ed etologiche, corredato da tantissime fotografie, che tratta in particolar modo api e pronubi. Ma questo libro è molto di più: “Lia Savarino ha scritto un atto d’amore”. Questa chiave di lettura può descrivere il libro nella sua essenza. Con la lettura di questo libro, il lettore può farsi condurre, come se fosse un viaggio, pian piano alla scoperta del mondo delle api non solo sull’ape mellifera ai più nota, ma anche sulle api solitarie e sugli altri animali (insetti, mammiferi, rettili, ecc.) che con la costante ricerca di cibo (polline e nettare), entrano in contatto con moltissime fioriture. Sono definiti pronubi, termine che significa “favorire le nozze”, in questo caso le nozze tra un granello di polline e un ovulo per assicurare la fecondazione delle piante. Questa reciproca attrazione ha un unico scopo: massimo profitto ai fini riproduttivi. Lia Savarino vuole richiamare un momento di attenzione verso l’impollinazione che è effettuata dall’azione dei pronubi e, tra di essi in particolare, dagli Apoidei. Si tratta di un patrimonio veramente prezioso da osservare e sorvegliare con impegno poiché é direttamente legato alla struttura e allo stato di conservazione degli ecosistemi e che permette la produzione di moltissime colture agrarie e albustive.

Lia Savarino nasce a Düsseldorf (D) nel 1969 e oggi vive a Trapani. Non è un’apicoltrice, ma conosce apicoltori da varie parti d’Italia con cui ha modo di confrontarsi e con alcuni di essi ha le prime esperienze dirette con le api mellifere. E così inizia ad approfondire, studiandone la complessa fisiologia e qui scopre una nuova visione del piccolo: un mondo solitario e selvatico si srotola davanti ai suoi occhi, seguito da forme gregarie e sociali primitive, di cui fanno parte anche alcune specie di vespe. Si appassiona così agli Apoidei il cui ronzio le arriva alle orecchie e le accarezza il cuore e scrive il libro Granelli di Polline, il suo primo lavoro in assoluto, attraverso il quale vuole richiamare un momento di attenzione verso l’impollinazione che è effettuata dall’azione dei pronubi e, tra di essi in particolare, dagli Apoidei.