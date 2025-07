Castelbuono, Comune e ITS Madonie aprono le porte alla Camera di Commercio Italiana a Dubai

Si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Castelbuono, l’evento “ITS Madonie incontra le imprese: nuove sinergie con la Camera di Commercio Italiana a Dubai”, promosso dalla Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie e dal Comune di Castelbuono. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza del tessuto imprenditoriale delle Madonie, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali, in particolare negli Emirati Arabi Uniti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere in connessione la missione formativa dell’ITS Madonie — istituto di eccellenza post-diploma — con le esigenze reali del mondo produttivo siciliano, soprattutto nei settori dell’agroalimentare e del turismo. L’istituto si distingue per la proposta di percorsi altamente professionalizzanti incentrati sul marketing, la promozione del territorio e la valorizzazione delle produzioni locali, con una forte attenzione a sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione.

A sostenere e facilitare l’organizzazione dell’evento è stato il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, che nel suo intervento introduttivo ha lodato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di accompagnare le imprese locali in percorsi di apertura verso nuovi mercati, come già avvenuto per alcune realtà imprenditoriali del territorio attive negli Emirati.

Il momento centrale dell’incontro è stato l’avvio di un’importante interlocuzione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con la Fondazione ITS Madonie. Un accordo che punta a facilitare l’accesso delle imprese siciliane ai mercati esteri, offrendo supporto concreto per l’ingresso in un’area considerata oggi uno dei poli economici più dinamici e strategici a livello globale.

Il presidente della Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie, Giosuè D’Asta, ha illustrato le potenzialità dell’istituto, ribadendo l’importanza di creare una rete forte tra formazione e impresa per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione. D’Asta ha evidenziato come le aziende locali debbano rafforzare la propria competitività anche attraverso percorsi formativi innovativi e progetti condivisi. Luigi Falanga, membro del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italiana Araba, ha portato il saluto istituzionale e ribadito l’interesse concreto del sistema emiratino verso le eccellenze produttive siciliane, in particolare nel settore agroalimentare di qualità. Ha inoltre mostrato tutti gli elementi economici, sociali e culturali degli Emirati, soffermandosi anche sullo scenario geo-politico e sulle opportunità che possono scaturire da questo opportunità. Mario Francesco Milia, certified advisor della Camera di Commercio Italiana a Dubai, ha invece approfondito gli aspetti normativi e procedurali per avviare attività commerciali negli Emirati, illustrando le principali opportunità e criticità che le imprese devono affrontare per inserirsi con successo in questo contesto economico in forte crescita. Significativo anche l’intervento del giornalista Mario Liberto, direttore della testata Sicilia Agricoltura, che ha sottolineato come i cambiamenti nello scenario geopolitico e commerciale mondiale — anche alla luce delle politiche protezionistiche statunitensi — rendano necessario esplorare nuovi mercati, con particolare attenzione a quelli emergenti e ad alto potenziale, come quello del Golfo.

La giornata si è conclusa con un vivace dibattito tra i presenti e i rappresentanti della Camera di Commercio e l’ITS Madonie, durante il quale sono state affrontate numerose domande da parte degli imprenditori locali desiderosi di approfondire modalità e strumenti per affacciarsi con successo sui mercati esteri.

A chiusura dell’incontro, il sindaco Mario Cicero e il presidente Giosuè D’Asta hanno annunciato l’apertura di uno sportello informativo dedicato alle imprese, che sorgerà in via Garibaldi 67, a Castelbuono. Lo sportello sarà un punto di riferimento per tutte le realtà imprenditoriali del territorio interessate ad avviare o consolidare rapporti commerciali con gli Emirati Arabi Uniti, offrendo consulenza, supporto e accompagnamento in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione.

Il convegno ha gettato le basi per future collaborazioni e ha rafforzato l’impegno di tutti gli attori coinvolti nel costruire un sistema formativo sempre più rispondente alle esigenze del mercato e capace di generare occupazione di qualità per i giovani.