Termini Imerese, si inaugura presso la Casa degli Artisti la mostra dedicata a Pino Concialdi

Si inaugura domenica 9 marzo 2025 alle ore 17,00, presso la Casa degli Artisti in via Gisira, 45 a Termini Imerese, la mostra dedicata Pino Concialdi. L’esposizione, curata da Giulio Adelfio, dal titolo “Cercando Pino Concialdi” è stata dedicata all’artista termitano in occasione del decennale della morte.

In seguito, la mostra, sempre con ingresso gratuito, sarà aperta i giorni 15-16 e 22-23 marzo, dalle ore 17,00 alle 21,00.

Cercando “Pino Concialdi” su Google, Wikipedia propone una pagina in inglese, francese, danese o egiziano, ma non in italiano. Eppure si tratta di un artista siciliano. I suoi autoritratti, realizzati sui supporti più disparati, svelano la vita interna di un artista che, posando uno sguardo consapevole su sé stesso, non si limita a specchiarsi, ma mette in atto una profonda ricerca interiore che finisce per cambiare costantemente la definizione di sé. Morto nel Novembre del 2015 all’età di sessantanove anni, ha lasciato un’eredità artistica e culturale unica, che la Casa degli Artisti, a distanza di dieci anni dalla morte, ha accettato di raccogliere e mostrare a tutti.

Tramite una selezione di più di duecento opere, che spaziano dalla pittura alla ceramica, nonché un’installazione multimediale a tema, i visitatori potranno interfacciarsi con la produzione del prolifico artista siciliano.