Il linguaggio ermetico nelle costruzioni medievali al Seminario sull’Esoterismo nell’Arte promosso da BCsicilia a Palermo

Si terrà giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 16,30 presso la Sala Novecento dell’Hotel Joli in via Michele Amari, 11 (Angolo Piazza Ignazio Florio) a Palermo, il quarto incontro del Seminario sull’Esoterismo nell’arte promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “Il linguaggio ermetico nelle costruzioni medievali” che sarà tenuta dall’architetto Giovanna Mirabella. L’articolato seminario prevede otto incontri che si terranno tutti i giovedì all’Hotel Joli e tre visite guidate: a Noto, a Termini Imerese e a Capo d’Orlando. E’ possibile seguire le lezione in presenza oppure in Live streaming.

I successivi incontri riguarderanno “La luce nelle architetture medievali”, “L’esoterismo di Dante secondo René Guénon”, “Simboli e alchimia nel Settecento”, “Sul non detto della parola e sulla parola del non detto. Esoterismo e letteratura”. Alla fine del Seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. E’ obbligatoria la prenotazione. Per iscrizioni: WhatsApp: 346.8241076 – Email: [email protected]. Facebook: BCsicilia.

Nell’ambito del seminario sull’Esoterismo nell’Arte si inserisce l’argomento del linguaggio ermetico nell’Architettura Medievale. Nella conferenza si cercherà di fornire una sorta di guida per coloro che ambiscono ad una conoscenza tramandata attraverso i secoli dalla “pietra”. La Sacra Geometria ed il linguaggio dei simboli saranno oggetto della discussione, come l’Architettura delle chiese medievali con particolare riferimento alla Sicilia e al suo capoluogo Palermo. Con l’augurio che “l’antico sapere” sia oggetto di nuovi studi e rinnovato interesse.

Giovanna Mirabella nasce a Termini Imerese. Si laurea in Architettura con una tesi di Storia dell’architettura e restauro di Monumenti su Termini Imerese, presso l’Università di Palermo.

Pubblica il primo libro “I segni dell’architettura di età classica in Termini Imerese”. Consegue l’idoneità e dottorato di ricerca presso l’Università Federico II di Napoli. Continua a pubblicare studi e ricerche sulla sua città natale, “Il censimento dei beni culturali di Termini Imerese” e “Un architetto del senato termitano : Vincenzo la Barbera”. Si specializza in storia dell’architettura medievale e moderna e pubblica atti di convegni sui Mercati storici e sul Quartiere della Loggia di Palermo. Ha al suo attivo 58 pubblicazioni di cui alcune sulle tradizioni popolari Siciliane pubblicate su “I quaderni del Pitrè” dell’omonimo Museo Etnografico Siciliano. Da quaran’’anni è socio Lions ed in questa Associazione ha organizzato convegni e conferenze. Ha ricoperto varie cariche distrettuali ed attualmente è Presidente del Lions club Palermo Mediterranea. Lo scorso maggio ha pubblicato l’ultimo suo lavoro dal titolo “Un libro di pietra, il linguaggio ermetico nel portico della Cattedrale di Palermo” ed un articolo sul “Genio di Piazza rivoluzione a Palermo”. Come architetto ha progettato e diretto lavori di restauro in vari monumenti tra cui la chiesa di San Francesco di Paola (Santo Padre) e la chiesa di San Giacomo Apostolo in Termini Imerese di cui ha pubblicato una studio in “Ecclesiae sancti Jacobi “ atti di un convegno da lei stessa organizzato. Ha prestato servizio come architetto alla Soprintendenza Beni Culturali di Caltanissetta, Palermo e presso la Soprintendenza del Mare.