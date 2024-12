100 mila euro alla Consulta delle Madonie grazie all’on. pentastellato Sunseri

Nella finanziaria della Regione Siciliana 2025-2027, approvata la notte scorsa all’Ars, ci saranno anche 100 mila euro per la Consulta giovanile delle Madonie grazie ad un emendamento proposto dall’onorevole pentastellato Luigi Sunseri.

Avendo appreso la notizia dell’inserimento nella manovra finanziaria che prevede la destinazione di 100 migliaia di euro all’Unione dei comuni “Madonie”, per l’implementazione delle attività della Consulta, la stessa ha immediatamente inteso manifestare il proprio «compiacimento e la massima soddisfazione per il risultato. La proposta di supportare la neo costituita Consulta delle Madonie con un cospicuo finanziamento, è il risultato anche del proficuo incontro, avvenuto lo scorso 16 novembre a Castelbuono, in occasione del raduno delle consulte giovanili del territorio, tra i giovani, il presidente dell’Unione Madonie, Luigi Iuppa e l’onorevole Sunseri, invitato tra gli altri come relatore durante il convegno della giornata».

«La Consulta delle Madonie, nata alcuni mesi fa per volere dei tanti giovani facenti parte dei comuni aderenti, agisce con il chiaro intento di sviluppare importanti iniziative nel campo della socializzazione, della promozione turistica e culturale e nel miglioramento del livello e della qualità dei servizi nei comuni delle aree interne. La concessione del contributo su iniziativa dell’on. Luigi Sunseri, che ringraziamo, e con l’approvazione dell’Ars, costituirà uno strumento per raggiungere più agevolmente le iniziative statutarie anche legate alla concreta vivibilità nei territori dell’area madonita». dichiara Luigi Iuppa, presidente dell’Unione.

«La previsione nella finanziaria regionale di somme in favore della Consulta delle Madonie è per noi motivo di soddisfazione perché rappresenta un riconoscimento tangibile dell’importanza del lavoro svolto finora. Le Consulte e i Forum Giovani rappresentano molto spesso, specie nelle aree interne, l’unico organo a disposizione dei giovani per portare avanti le loro istanze e le loro idee, per intervenire sul contesto socio-culturale e politico, per cercare di esprimere la loro opinione su scelte politico-amministrative determinanti per il futuro sviluppo del territorio. Allo stesso tempo la piaga dell’emigrazione giovanile e quindi dello spopolamento, che affligge fortemente l’area madonita, rappresenta un ostacolo non indifferente al fine di portare avanti iniziative in favore dei giovani e del territorio, in mancanza di una strutturata programmazione inerente le politiche giovanili, in termini territoriali e regionali. Ringraziamo l’onorevole Sunseri e tutta l’Ars per aver inserito il finanziamento nella manovra regionale» – dichiara Tiziana Albanese, presidente della Consulta delle Madonie a nome di tutti i giovani del territorio.