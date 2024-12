Treni, al via il piano “Natale sicuro”: controlli anche sulla tratta Palermo-Termini Imerese

Scatta il piano “Natale sicuro” sui treni di tutto il Paese promosso dalle ferrovie dello stato. Tra le linee che saranno interessate, in una prima fase, dai controlli straordinari, c’è anche la tratta Palermo-Termini Imerese.

Saranno presidiati giornalmente più di 1.300 treni e 70 tra stazioni e tratte di linea. “La sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori di Ferrovie è l’obiettivo di un piano messo in campo fino a Natale sui treni e nelle stazioni da parte di Fs security, la società del gruppo Fs dedicata alla sicurezza”, spiega in una nota Fs. “L’obiettivo è garantire la sicurezza di tutti in vista dell’aumento dei passeggeri in stazione e sui treni per le vacanze natalizie”.

Nell’attività saranno impegnati oltre 250 donne e uomini di FS Security, la società di vigilanza nata nei mesi scorsi; il monitoraggio è previsto su ben 24 linee di treni al giorno in Italia. L’obiettivo è quello di effettuare controlli a bordo dei mezzi e agli accessi; il monitoraggio delle stazioni e dei tratti di linea per prevenire furti, evasione tariffaria, aggressioni al personale e assicurare viaggi tranquilli all’utenza.

I controlli sono stati previsti in una prima fase nelle linee: Milano Verona, Milano – Lodi-Piacenza, Milano Genova, Linea AV Milano – Livraga-Piacenza Ovest, Linea AV e storica Milano Brescia, Brescia – Vicenza, Verona – Bolzano, Verona – Mantova, Vicenza – Schio, Verona – Rovigo, Verona – Bologna, Torino – Carmagnola – Bra – Alba, tratta Genova Piazza Principe – Savona (linea Genova – Ventimiglia), Venezia – Udine, Bologna-Piacenza, Bologna-Porretta, Pesaro-Ancona-porto San Giorgio, Firenze-Viareggio via Prato, FL8 – Roma Termini – Nettuno, Barletta – Fasano, Reggio Calabria C.le – Lamezia T. C.le, Napoli – Caserta (via Cancello) , Napoli Campi Flegrei – Salerno, Palermo – Termini Imerese e Messina – Patti, servizi di monitoraggio linea sulla Capaci – Trappeto e Catania – Lentini.