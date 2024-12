Magico Natale a Cefalù: ecco il programma

Il vincitore di “Amici” Alberto Urso, la magia dei Neri per Caso, lo swing e poi ancora presepi ed esibizioni della tradizione siciliana per festeggiare in grande in Magico Natale a Cefalù e festeggiare il nuovo anno con una serata in piazza Duomo.

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento – dal 7 dicembre al 6 gennaio – con le iniziative gratuite dell’amministrazione comunale, che coloreranno le strade della città normanna.

Anche quest’anno non mancherà la Casa di Babbo Natale, dedicata ai più piccoli, come non mancheranno le serate all’insegna della musica ma anche del teatro comico all’interno del Teatro comunale Cicero.

“Siamo felici – dichiara il sindaco Daniele Tumminello – di poter festeggiare il Natale insieme ai nostri concittadini e ai turisti all’insegna dell’intrattenimento e della cultura. Anche quest’anno ripetiamo la magia di un intero mese di eventi per vivere e condividere momenti di svago e di socialità in un luogo di grande bellezza come è Cefalù”.

Programma “Magico Natale a Cefalù” 2024-2025

7 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

7 dicembre: ore 17:30, Inaugurazione Casa di Babbo Natale, a cura di Monia Cristina, “Spazio Cultura” (ex Circolo Unione), corso Ruggero;

7 dicembre: ore 18:00, street band “Blue Stars”, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

7 dicembre: ore 18:30, inaugurazione mostra presepi “Presepi per la Pace”, a cura di Massimo Santi Natoli e Ass. Italiana “Amici del Presepio” sede di Messina, Ottagono Santa Caterina (orari apertura 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00: fino al 12 gennaio 2025);

7 dicembre: ore 19:00, Inaugurazione mostra presepi, pesca sociale e mercatino di Natale presso il frantoio GARBO a cura dell’ass. Riscopri Sant’Ambrogio e della Via dei Presepi lungo la via Decano Martino, Sant’Ambrogio;

7 dicembre: ore 21:00, 37° Serenata a Maria, Chiesa Artigianelli, Via Roma;

9 Dicembre: ore 18:30,

Spettacolo teatrale “Mastru Tempu”, di e con Giampiero Amato, Teatro comunale Cicero;

9 Dicembre: ore 21:00,

Spettacolo di teatro comico “L’ignoranza non a limiti”, di Francesco Gottuso, Teatro comunale Cicero;

10 dicembre: ore 18:30,

Concerto “Choir Sing Song”, a cura dell’Ass. siciliana “Musica per l’Uomo”, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:00, Concerto di RUGGERO MASCELLINO – pianoforte e fisarmonica con Massimo Patti al contrabbasso, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

11 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di Arte di strada, centro storico;

12 dicembre: ore 18:30, Concerto “Let’s sing along Christmas” a cura di Manuela Cicero Quartet,

Teatro comunale Cicero;

13 dicembre: ore 18:30, Concerto “Nativitas” con FRANCESCO BUZZURRO, Teatro comunale Cicero;

14 dicembre: ore16:00, Spettacolo di teatro per ragazzi “IL MAGO DI OZ” a cura della Compagnia Bertolt Brecht, Teatro comunale Cicero

14 dicembre: ore 21:00, Concerto “Blue Souls Jazz Quartet’ (Francesco Amato pianoforte, Sofia Cirincione voce, Sebiano Failla batteria, Damiano Vitrano contrabbasso), Teatro comunale Cicero;

15 dicembre, ore 15:30,

Sfilata di Babbo Natale lungo le vie del borgo e a seguire :” Una lettera per Babbo Natale” presso il frantoio GARBO, a cura dell’ass. Riscopri Sant’Ambrogio, Sant’Ambrogio;

15 dicembre: ore 18:30, Spettacolo teatrale “La Locandiera”, a cura della Compagnia Decale’, Teatro comunale Cicero;

16 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di musica e danza “Sotto l’albero”, con il M.stro Totuccio Curreri, Rosario Valenziano, Maria Pia Nobile e Antea Maccarone, Teatro comunale Cicero;

17 dicembre: ore 18:30, Spettacolo teatrale “Ulisse racconta Ulisse”, di SERGIO VESPERTINO, con Sergio Vespertino e Beatrice Monroy (musiche di Pierpaolo Petta), Teatro comunale Cicero;

17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass.cult.mus. Santa Cecilia;

18 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;

18 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di danza “Insieme tra le note di Natale”, a cura della ASD Agari Coreuo, Teatro comunale Cicero;

18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult.Natale Città di Cefalù;

19 dicembre: ore 16:00, Opera dei Pupi “Il duello di Orlando e Rinaldo per amore di Angelica”, a cura dell’Ass. L’isola dei Pupi, Teatro comunale Cicero;

19 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, Sant’Ambrogio;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

19 dicembre: ore 21:00, Concerto di Natale, con The Bass Quartet, Teatro comunale Cicero;

20 dicembre: ore 18:30, Concerto “Swing sotto l’albero” con il gruppo “Noel Ensemble”, Teatro comunale Cicero;

20 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

20 dicembre, ore 21:00,

Tombolata di Natale, a cura dell’Ass. Riscopri Sant’Ambrogio, presso ex Scuola Elementare, Sant’Ambrogio;

21 dicembre: ore 18:30, Concerto di Natale a cura dell’Ass. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

22 dicembre: ore 17:00, Spettacolo per bambini “La sfida – un duello fra musica e magia” di e con Emilio Ajovalasit e Salvo Compagno, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

22 dicembre: ore 18:00, “Alla Corte del Re”, Corteo storico, Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, Ass. La Rupe – Officina Medievale Enna e Gruppo medievale Regius di Monreale (anniversario nascita Re Ruggero II), centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

22 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno, Sant’Ambrogio;

22 dicembre: ore 21:00, Concerto per violino e pianoforte, con il duo Piero Genova Gaia e José Songel, Teatro comunale Cicero;

23 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;

23 dicembre: ore 18:00, “La Magica Parata di Natale” con personaggi Marvel, Disney, trampolieri, elfi e street band, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

23 dicembre: ore 18:30, Concerto per pianoforte con Salvatore Sclafani, Teatro comunale Cicero;

24 dicembre: ore 11:00, 2° ed. “AbbracciAmo il Natale” – Tuffo nella magica Cefalù, a cura di Nuoto Zenit Cefalù A.S.D., Molo di Cefalù

24 dicembre: dopo la Messa della Notte di Natale, tradizionale Ninnaredda 2024 a cura dell’Associazione Città di Cefalù, piazza Duomo;

26 dicembre: ore 18:30, Concerto di Santo Stefano a cura della Banda musicale V. M. Pintorno, Teatro comunale Cicero;

27 dicembre: ore 18:30, Concerto “Magico Natale” con il Trio Eos (Valentina Di Franco voce, Rosario Guzzetta clarinetto, Annarita Di Chiara pianoforte), Teatro comunale Cicero;

28 dicembre: ore 18:00, Spettacolo di Arte di Strada, Sant’Ambrogio;

28 dicembre: ore 21:30, ALBERTO URSO in concerto, piazza Duomo;

29 dicembre: ore 21:30, Alter Echo Quartet in “Christmas Concert”, piazza Duomo;

30 dicembre: ore 21:30, I NERI PER CASO in “Natale per caso”, piazza Duomo;

31 Dicembre: ore 18:00, “Corteo della Vecchia Strina” a cura dell’Associazione Santa Cecilia, Largo Di Giorgio;

31 dicembre: ore 23:00, Capodanno in piazza Duomo con il gruppo musicale Kalavria e Dj set con la Big Reunion. Presenta Filippo Brancato;

1° gennaio: ore 21:30, Palermo Spiritual Ensemble in concerto, piazza Duomo;

2 gennaio: ore 18:00, Spettacolo Arte di Strada, centro storico;

2 gennaio: ore 18:30, Concerto Wind Quartet Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

3 gennaio: ore 18:30, Concerto “Morricone e Piovani” con Liana D’Angelo e Giuseppe Testa;

4 gennaio: ore 18:30, Concerto “Buon Anno in Musica…Gran Concerto sinfonico”, a cura dell’Ass. Città di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

5 gennaio: ore 18:30, Concerto “EPIC MELODIES: Le grandi colonne sonore del Cinema e oltre”, con il soprano Debora Marguglio e piccola Ensemble strumentale, Teatro comunale Cicero

6 gennaio: ore 18:00, “Arrivo dei Re Magi”, Sfilata a cavallo a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina, partenza Largo Di Giorgio.