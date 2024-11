“Globi di fiamme a lambir le stelle. La geomitologia nell’Eneide”: presentato a Menfi il saggio di Roberto Franco

Doppia presentazione, venerdì 22 novembre a Menfi, per l’ultimo libro dello scrittore e saggista Roberto Franco, “Globi di fiamme a lambir le stelle. La geomitologia nell’Eneide (e molto altro ancora)”, edito da Tipheret edizioni.

Al mattino, l’attesissimo incontro dell’autore siciliano con gli studenti del Liceo Scientifico “Archimede”. L’evento, promosso dal Rotary Club Menfi “Belice-Carboj”, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Fazello” di Sciacca e patrocinata dal Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, dalla Facoltà di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Palermo, dalla Società Italiana di Geologia Ambientale, dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine Regionale Geologi Sicilia, è stato presentato dal presidente rotariano, dott. geol. Leonardo Mauceri e introdotto dalla prof.ssa Girolama Giovinco, responsabile fiduciario del Liceo, dal dott. Vito Clemente, sindaco di Menfi, dalla dott.ssa Pia Pisano, assessore alla Cultura, dal prof. Alessandro Incarbona, coordinatore del corso di Laurea in Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Palermo, dal dott. Salvatore Talmi, consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.

L’incontro è stato particolarmente seguito dai giovani studenti che con la loro naturale curiosità si sono misurati con gli insigni relatori, oltre a Roberto Franco, presenti il prof. Cipriano Di Maggio, Associato del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo e il prof. Vincenzo Piccione, presidente regionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, già docente di discipline ecologiche e valutazioni ambientali negli atenei di Catania e Reggio Calabria. L’incantevole fascinazione dell’immortale capolavoro virgiliano, dentro il quale l’autore conduce i suoi lettori in un singolare e avvincente viaggio tra i miti che raccontano se stessi custodendo le radici dei popoli mentre rendono l’eccezionale vitalità degli elementi inscindibilmente legati alla natura, capaci di scatenare eventi a volte così inattesi e straordinari da generare, in un mondo allora incompreso, paura mista a stupore, ha generato un dibattito vivace che si è esteso poi al profondo significato dei temi valorizzati e divulgati dalla cultura geologica. Temi d’importanza cruciale al fine di instillare la necessaria consapevolezza per una corretta relazione tra l’uomo e il mondo naturale e fondamentali per gli studiosi, focalizzati a una gestione eticamente orientata delle risorse del suolo, delle acque e dell’atmosfera.

Dibattito ripreso ed esteso alle grandi sfide ambientali, non ultima quella climatica, che l’intero pianeta sta vivendo, durante il Caminetto del Rotary Club Menfi ‘Belice-Carboj’ intitolato “Non si può vivere sani in un ambiente malato”, alla presenza dell’autore e del prof. Vincenzo Piccione, in una serata densa di confronti serrati e spunti di riflessione che ha concluso gli eventi dedicati al saggio presentato.

Ancora una volta, “Globi di fiamme a lambir le stelle. La geomitologia nell’Eneide (e molto altro ancora)” con tutta la potenza evocativa che filtra dalle sue pagine, ha rappresentato un formidabile fil rouge capace di intrecciare mirabilmente la malia del mito e della sua essenza che racchiude eterne “verità velate” con il rigore dell’altrettanto affascinante pensiero scientifico.

L’autore. Roberto Franco, docente, scrittore, saggista, drammaturgo, sceneggiatore e regista. Laureato in geologia, membro della Società Italiana di Geologia Ambientale e della Società Geologica Italiana, è considerato uno stimato divulgatore scientifico e culturale, esplorando in particolar modo la connessione tra letteratura e scienza. È autore di numerosi saggi e articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha già pubblicato: È sedimentario, mio caro Watson! Dalle indagini “geologiche” di Sherlock Holmes alla nascita delle geoscienze forensi (2023); Sognatori di Speranza. Vivere in Assisi, un viaggio oltre la Storia (a cura di, 2022), Eppur si muovono! Storie di uomini e scienziati che hanno reso grande la geologia (2019), il pluripremiato La geologia nella Divina Commedia (2017), Alburchia, la montagna incantata. Un contributo della Geoarcheologia alla conoscenza storica tutela e valorizzazione di un sito della Sicilia centro-settentrionale (2011). In ambito didattico ha pubblicato: L’IBSE: un approccio Didattico vincente per l’insegnamento nelle Scuole superiori. Il caso innovativo delle Scienze della Terra ‘investigate’ attraverso l’Arte (2018).

