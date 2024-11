Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Cerda si sveglia con un cuore di scarpette rosse

Piazza La Mantia a Cerda si trasforma oggi in un simbolo di denuncia e speranza con l’installazione di un cuore composto da decine di scarpette rosse, emblema universale della lotta contro la violenza sulle donne. L’opera è stata realizzata dall’associazione di promozione culturale Fables, in collaborazione con Fuoriclasse APS e Unipromos e con il patrocinio gratuito del Comune.

Accanto al cuore, piccoli pannelli appesi riportano testi poetici dedicati alle donne, offrendo a chi transita nella piazza la possibilità di fermarsi, leggere e riflettere sul significato profondo dell’iniziativa. Un messaggio chiaro e universale.

L’installazione giunge alla sua terza edizione. “Questo cuore rappresenta non solo la sofferenza, ma soprattutto la forza e la speranza. L’amore non può essere sinonimo di sopraffazione o abuso, ma di rispetto, ascolto e dignità,” ha spiegato Cruciano Runfola, presidente di Fables. “Attraverso l’arte e la poesia vogliamo creare un momento di consapevolezza collettiva, un’occasione per riflettere su una tragedia sociale che riguarda tutti noi. Ogni scarpetta, ogni parola è un invito a non voltarsi dall’altra parte”.

Un progetto condiviso per la comunità.

La collaborazione tra associazioni e istituzioni è stata fondamentale per la realizzazione di questa iniziativa, che unisce sensibilizzazione sociale e arte. Il cuore di scarpette rosse si propone non solo come un monito contro la violenza di genere, ma anche come uno spazio di dialogo silenzioso e partecipativo, dove l’arte diventa veicolo di un messaggio universale.

I pannelli poetici affiancati all’installazione completano il percorso emotivo e riflessivo: parole che non si limitano a raccontare il dolore, ma si fanno portatrici di resistenza e rinascita.

Cerda, con questa iniziativa, si unisce simbolicamente alle tante realtà che oggi, nel mondo, scelgono di ricordare le vittime della violenza di genere e di riaffermare il valore imprescindibile della dignità e del rispetto per ogni donna.

