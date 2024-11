Cefalù tra le 30 mete scelte dagli italiani per il Ponte di Ognissanti

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per staccare dalla routine quotidiana e visitare nuovi o vecchi posti per un fine settimana lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2024, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione.

In vetta alla classifica troviamo Lucca, spinta dal successo del suo celebre evento dedicato al mondo del fumetto, seguito da Roma che si conferma sempre tra le mete preferite grazie al suo fascino intramontabile. Completa il podio Firenze, che, con il suo immenso patrimonio artistico, continua ad attrarre viaggiatori da tutto il mondo. Al quarto posto si piazza Napoli, seguita da Torino e Livigno, quest’ultima chiaramente gettonata dagli amanti di un soggiorno ad alta quota. La prima meta estera della classifica è Barcellona, che compare all’ottavo posto, precedendo Alberobello (nona) e Parigi, è solamente al decimo posto. Al venticinquesimo posto di questa classifica europea realizzata da Holidu c’è Cefalù, la nota cittadina turistica siciliana.

A livello regionale, è la Toscana a fare la parte del leone con ben 7 città in classifica, di cui 3 nella top 10: Lucca al primo posto, Firenze al terzo e Pisa in 12ma posizione.

La Lombardia segue con 3 località, con Livigno sesta, unica in top 10, Milano appena fuori in 11ma posizione e Bormio 22ma. Anche il Veneto si distingue con 3 mete: Venezia 14ma, Verona 15ma e Peschiera del Garda 21ma, così come l’Umbria, che vede Assisi risplendere in settima posizione, Perugia in 13ma e Spoleto 29ma.Due mete l’una per Piemonte ed Emilia-Romagna, tra le quali si distingue Torino con un ottimo quinto posto, mentre una destinazione ciascuna per Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Come sempre, le località italiane dominano la classifica con ben 27 destinazioni su 30 all’interno del territorio nazionale. Ciononostante alcuni italiani scelgono comunque di viaggiare all’estero. Quest’anno, oltre a una destinazione classica come Parigi, che si piazza al decimo posto, troviamo altre mete estere molto gettonate: Barcellona all’ottavo posto (prima meta estera della classifica) e Monaco di Baviera ventiseiesima. A sorpresa, quest’anno non compaiono nella top 30 le destinazioni britanniche come Londra, a differenza degli anni scorsi.

Rispetto ai 12 mesi trascorsi, si nota un cambiamento nelle prime posizioni: Lucca, dopo un anno di assenza dalla vetta della classifica, torna in vetta superando Roma, la quale retrocede al secondo posto. Firenze risale e riconquista il podio, mentre Parigi, più costosa, scende in decima posizione. La più alta nuova entrata in classifica è Torino, che si piazza quinta, mentre Dublino e Madrid, presenti nel 2023, escono dalla top 30.

Parigi si conferma come la città più cara con un prezzo medio di 362 euro a notte, seguita da Barcellona (287 euro), Venezia (256 euro) e Firenze (249 euro). Roma è la quinta città più costosa a 248 euro a notte (un euro in meno rispetto a Firenze). Tra le località più economiche, invece, troviamo Cefalù con 125 euro a notte, Ferrara con 113 euro a notte e, soprattutto, Viterbo, che con il suo prezzo medio di 102 euro a notte risulta la meta più economica in assoluto della top 30.

Per ottenere questa classifica Holidu ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani sul sito holidu.it per soggiorni aventi data di check-in compresa tra il 30 ottobre e il 2 novembre 2024 e data di check-out compresa tra il 3 e il 5 novembre 2024 e ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate. Per ciascuna località sono stati poi indicati il numero medio di persone per cui è stato ricercato l’alloggio nonché il prezzo medio di soggiorno a notte.