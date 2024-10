Progetto Erasmus: incontro tra le scuole di Caccamo e di Creta

Si è concluso l’incontro del Liceo delle Scienze Umane di Caccamo con la rappresentanza di alunni e docenti della scuola 2nd Gymnasium of Ierapetra di Creta nell’ambito del progetto europeo Erasmus + Ka122 “Inclusion through Art expressed in Folk Festivals of different Countries”, incentrato sulla valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali come strumento di conoscenza reciproca e di integrazione tra i popoli del Continente. La collaborazione tra le due scuole ha avuto come obiettivo lo scambio di esperienze educative sui temi dell’inclusione, della tolleranza e della pace e proseguirà con la visita di una rappresentanza del Liceo delle Scienze Umane a Creta.

In un clima di collaborazione e di grande cordialità, il programma della visita ha alternato le attività laboratoriali per gli studenti e le sessioni di lavoro tra i docenti con le visite alla cittadina di Caccamo e alla vicina Cefalù. Particolarmente gradita è stata l’escursione ad Agrigento, già colonia rodio-cretese, e al parco archeologico di Selinunte, momenti importanti per consolidare nelle comuni matrici storiche e culturali l’amicizia fra le due comunità.

L’apprezzamento delle tradizioni gastronomiche dell’Isola ha avuto un’occasione significativa con la visita all’istituto alberghiero di Caccamo “M. Geraci”, culminata nel brunch preparato dai docenti e dagli studenti della scuola.

A conclusione del soggiorno, studenti e docenti del Liceo si sono radunati nell’atrio della scuola per salutare i compagni e i colleghi cretesi. L’emozione del commiato, preceduto da una performance musicale e artistica, ha confermato il clima di amicizia e di grande condivisione creatosi tra la scuola caccamese e i partner greci.

“Un ringraziamento per il buon esito del meeting – afferma la docente Enza Patrizia Capizzi per il Gruppo di lavoro Erasmus – va alla dirigente Patrizia Graziano. Siamo inoltre riconoscenti al Direttore dei servizi amministrativi Maria Felice, che ci ha supportato in tutte le fasi organizzative insieme al personale amministrativo e ausiliario; e naturalmente a tutti i docenti, che con la loro disponibilità e il diverso contributo di competenze hanno assicurato il successo dell’iniziativa. Un grazie speciale agli sbandieratori di Caccamo, la cui pittoresca esibizione ha arricchito di colori e folklore il palinsesto delle attività della settimana”.