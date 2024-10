Gangi, finanziato cantiere per 15 disoccupati e salvaguardia albero monumentale

La Regione Sicilia, assessorato alla famiglia politiche sociali e del lavoro (Centro per l’impiego di Palermo e Monreale), ha finanziato al Comune di Gangi un cantiere lavoro per 15 disoccupati. Settantaquattro giorni lavorativi che permetteranno di realizzare in piazza san Paolo il rifacimento della pavimentazione in mostrato vulcanico, il rivestimento in pietra della scalinata laterale (collegamento della via Francesco Alaimo con la via San Giuseppe) e ripristino strutturale mediante il rifacimento della malta copri ferro. Il finanziamento è di circa 137 mila euro.

Finanziato, anche, per circa 9 mila euro gli interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione dell’albero monumentale(iscritto in apposito elenco degli Alberi Monumentali di Sicilia) che si trova di contrada Corvo lungo la statale 120. Un luogo magico dove poter ammirare uno dei più bei panorami di Sicilia con l’abitato di Gangi in primo piano e dietro come sfondo l’Etna. I lavori che saranno realizzati grazie al finanziamento della regione Sicilia, assessorato regionale del territorio e dell’ambiente prevedono: potatura, realizzazione muretto a secco, staccionata protettiva, realizzazione di percorsi o pavimenti aerati all’interno della zona di protezione dell’albero e cartelli segnaletici.

Si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria di 6 chilometri circa della strada di penetrazione agricola di contrada Calmeni Terrate, un intervento di circa 735 mila euro finanziati dell’assessorato regionale dell’Agricoltura grazie alla nascita dell’associazione tra agricoltori, allevatori e semplici cittadini proprietari di immobili o fondi agricoli.

La nota del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello: “Il cantiere di lavoro in piazza san Paolo permetterà di riqualificare e ripristinare un’area d’accesso al cuore del nostro centro storico, invece sono stati completati i lavori della strada di contrada “Calmeni -Terrate” nella zona insistono diverse aziende agricole e case residenziali ringrazio l’associazione Agricola Calmeni Terrate e il suo presidente Cataldo Dinolfo, l’impresa esecutrice Emmecci e il progettista il geometra Luciano Saporito. L’intervento a salvaguardia dell’albero monumentale di contrada Corvo – conclude Ferrarello – sosta di molti visitatori che raggiungono Gangi, sicuramente sarà una cartolina di benvenuto per i nostri ospiti che potranno ammirare da quel luogo un panorama mozzafiato”.