A Trabia torna dopo dieci anni il “Festival del Sole” con Arisa e Povia

Torna dopo dieci anni di assenza il “Festival del Sole” che nella sua prima edizione a Trabia del 2014, aveva fatto registrare il “sold out” in tutti i suoi eventi. Quest’anno, la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Bondì, ripropone un’edizione numero 2 all’inizio dell’autunno con tanti artisti del panorama nazionale. “Nel 2014 avevamo organizzato il festival del Sole con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio – spiega il primo cittadino – ma anche le nostre tradizioni locali, l’enogastronomia, con un focus sulla pasta. Perché Trabia è il paese della pasta. Poi è arrivata una nuova amministrazione che non ha più ritenuto di dover proseguire il festival”. Nel 2023 torna sindaco a Trabia Bondì: “Tra gli obiettivi della mia amministrazione c’era anche quello del Festival del Sole – dice – e non abbiamo perso tempo riuscendo a dare vita a un cartellone secondo me molto interessante con artisti sia siciliani che di caratura nazionale”. Il Festival, che si terrà dal 28 settembre e fino al 6 ottobre, ha anche l’intento di “allungare” la coda dell’estate. “Destagionalizzare il turismo è molto importante per l’economia del nostro paese – spiega il sindaco – In Sicilia, grazie alle condizioni meteo favorevoli, è possibile attrarre un turismo “fuori stagione”. Eventi come questo, tra l’altro, consentono un indotto non indifferente”.

Si comincia il 28 settembre con “Road Runners” e Giovanni Cangialosi in corso La Masa; il 30 settembre è la volta della pluripremiata Arisa che si esibirà in piazza Molino. Il 1° ottobre tocca ai 4 Gusti alle ore 21; a seguire il concerto di Povia (corso La Masa). Il 2 ottobre sul palco di corso La Masa prima Le Matrioske e a seguire Marco Livigni & Bottegaretrò. Il 3 ottobre ci si sposta in piazza Lanza. Sul palco, alle ore 20 prima tocca a Stefano Piazza e a seguire lo spettacolo dei Jumpin’up. Il 4 ottobre è la volta de “I Picciotti” (ore 18, piazza Lanza), seguiti da Manlio Dovì alle ore 21 e Babilonsuite alle ore 22. Il 5 ottobre si balla con RadioTime ’90 sempre in piazza Lanza a partire dalle ore 21. Il 6 ottobre, invece, mattinata dedicata ai bambini con vari spettacoli (in piazza Lanza dalle ore 11,30) e poi il palco “in mano” a Jack & Thestarlight. Sempre il 6 ottobre, ma nella borgata di San Nicola, si balla con i dj set di Georgia Mos, Stancanelli, Lyam, Sutera, Marnage e Davidino. Immancabile lo spazio dedicato al cibo e in particolare allo street food.

Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre, a piazza Lanza ci saranno tantissimi stand con i cibi di strada siciliani più celebri. L’idea dell’amministrazione comunale di Trabia è stata quella di creare, in collaborazione con la Pro Loco, un evento che possa consolidarsi nel tempo e diventare un appuntamento fisso per l’intero comprensorio palermitano e che diventi un momento di incontro artistico-culturale, di aggregazione della comunità locale, ma anche di attrattiva turistica e promozione del territorio della città di Trabia e della frazione di San Nicola L’Arena. Al cartellone, oltre al sindaco Bondì, hanno lavorato il vicesindaco Mimmo Cammarata, l’assessore alle attività culturali del comune di Trabia Luigi Chiaromonte. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.