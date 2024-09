L’ASD Sciara calcio torna in seconda categoria e punta in alto: una vera e propria «fenice»

La nascita di questa squadra in realta è una rinascita per il calcio sciarese, vista l’assenza di una società sportiva dal lontano 2009 nel paesino in provincia di Palermo. La nuova ASD Sciara nasce nel 2018, grazie alla perseveranza di Marco e Silvio Serraino (i gemelli del goal) e Stanislao Minuto, persone che hanno dedicato la loro gioventù al calcio, gli stessi che hanno voluto creare e portare avanti un vero e proprio progetto di rinascita e risalita per la società giallorossa. Il primo presidente, della rifondata società, è stato Carmelo Andolina, in carica dal 2018 al 2021. Il primo anno per i giallorossi fu una grande soddisfazione, vista la promozione dalla terza alla seconda categoria già alla prima stagione.

Successivamente, per i giallorossi, ma anche per tutte le altre squadre del campionato, è stato molto difficile continuare con costanza a causa dei due anni di Covid-19. Proprio il primo campionato di seconda categoria è stato interrotto con lo Sciara in quinta posizione, e con l’obiettivo salvezza già ben che superato, mentre il secondo anno è stato più difficile visto che sono state disputate solo due giornate prima del nuovo stop pandemico. Dal 2021 in avanti, a ricoprire la carica di presidente è stato Agostino Vega, lo stesso che attualmente è in carica. Con lui, la squadra riesce ad ottenere la salvezza nel campionato di prima categoria 2021/2022, anche se per motivi logistico economici la squadra non ha avuto la possibilità di iscriversi nuovamente al campionato di prima categoria, ricominciando quindi dalla terza.

In quella stagione i giallorossi arrivarono fino ai playoff dove vennero battuti dai cugini del Caccamo in semifinale. Infine nella stagione uscente, i ragazzi di Vega, guidati tecnicamente dal mister Pasquale Papa riescono a vincere il campionato con alcune giornate d’anticipo ma soprattutto con l’orgoglio di essere anche imbattuta, record per la squadra giallorossa. La caratteristica importante di questa squadra è stata quella di aver avuto sempre gran parte delle rosa proveniente proprio dalla gioventù sciarese. Storica, rimane la prima stagione in terza categoria dove i ragazzi vinsero il campionato aggiudicandosi i playoffs con una squadra di soli sciaresi.

Quella di Sciara, si conferma comunque una piazza difficile da affrontare per gli ospiti, visto il tifo viscerale e passionale dei tifosi locali che sostengono la squadra anche in trasferta. Adesso, grazie alla realizzazione dei nuovi spogliatoi, la squadra potrà usufruire dei una struttura ancor più funzionale e sicuramente comoda, in attesa di ulteriori interventi nell’infrastruttura sportiva. Una bella storia d’amore che si spera possa essere eterna.

Francesco Peri