Musica Sacra, a Palermo dal 4 al 6 ottobre un Workshop di Canto Corale con Monsignor Giuseppe Liberto – “Il Canto del Mistero, tra unisono e polifonia”

L’Associazione Musicale “Arturo Toscanini” in collaborazione con l’Accademia Musicale Ars Antiqua organizza e presenta un workshop musicale di eccezionale rilevanza. L’evento, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre a Palermo, culminerà con la solenne Celebrazione Eucaristica presso la Cappella Palatina, sarà guidato da Monsignor Giuseppe Liberto, Direttore Emerito della Cappella Musicale Pontificia Sistina ed è aperto a tutti.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per perfezionare le tecniche vocali e interpretative attraverso un percorso formativo intenso e spiritualmente arricchente. I partecipanti avranno la possibilità di lavorare sulla “Messa Ottava” di Monsignor Liberto e su brani inediti composti appositamente per l’occasione, sotto la guida diretta di uno dei più illustri maestri attualmente esistenti.

Monsignor Liberto, infatti, da sempre ispirato dalla figura del “Cristo Pantocratore”, accompagnerà i partecipanti nel preparare e animare la solenne Celebrazione Eucaristica presso la Cappella Palatina, offrendo un’esperienza artistica e spirituale senza pari. L’evento sarà anche un tributo al Maestro Liberto per i suoi 13 anni di guida alla “Cappella Musicale Pontificia Sistina” e celebrerà il 40° anniversario della sua “Messa Ottava”, composta per la dedicazione del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa alla presenza di Giovanni Paolo II.

“In un momento storico di profonda crisi musicale, – afferma il presidente dell’Associazione Musicale “Arturo Toscanini”, maestro Giosuè D’Asta – dove la crisi di iscrizioni nei conservatori di musica è solo uno dei tanti dati oggettivi, la tuttologia in ambito musicale non aiuta di certo. Noi abbiamo invitato al workshop una persona autorevole, un maestro che sa quel che dice, un maestro che ci ha regalato pagine di artigianato musicale. Oggi non bastano i titoli accademici o i titoli artistici, serve seguire un Maestro, cioè chi fa musica per il gusto di fare musica, chi fa arte e sfugge alle logiche del potere e del consumismo musicale”.

Come partecipare? Iscrizioni entro e non oltre il 27 Settembre 2024 a questo link:

https://oooh.events/evento/giuseppe-liberto-workshop-biglietti/



Info e Contatti:

+39.320.474.49.18 – [email protected]

Vi invitiamo a partecipare a questo evento straordinario, un’occasione rara per coniugare arte, fede e tradizione in un contesto di grande bellezza e spiritualità.

L’evento gode del supporto tecnico della Parrocchia San Pietro Apostolo – Cappella Palatina, della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, della Parrocchia San Giuseppe Cafasso, Camplus Palermo, Luxury Events e della ditta Fratelli Cimino (Costruzione e Restauro di Organi a Canne). Per i partecipanti che necessitano di pernottamento (facoltativo), sono disponibili tariffe agevolate presso Camplus Palermo.

Fondata nel 1996 nasce con lo scopo di diffondere, divulgare ed insegnare a far musica fuori dagli ambienti accademici, formali ed istituzionali, portando spesso la musica nelle “periferie” della nostra città, facendo inoltre eseguire ed ascoltare repertori complessi anche a semplici amatori guidati, formati e sostenuti sempre da professionisti. Sin dagli inizi l’associazione ha organizzato concerti, festival e masterclass collaborando con professionisti e musicisti che vivono l’esperienza artistica come espressione di “Bellezza”, arginando ogni traccia di autoreferenzialità artistica, isteria accademica o aberrazione filologica.

Oggi più che mai, vista la spiacevole ma costante crisi di iscrizioni nei nostri conservatori c’è l’esigenza di tornare a far musica per il gusto di fare musica e diffonderla nei contesti apparentemente più lontani da un linguaggio musicale complesso. Lo scopo è quello di avvicinare gli ascoltatori al grande patrimonio artistico che la musica occidentale ci ha consegnato ma che rischia di essere dimenticato o avvertito come linguaggio assolutamente distante. Oggi il Presidente dell’associazione è il M° Giosuè D’Asta che ne ha condiviso lo scopo sin dagli inizi e ne continua l’operato e la mission con i suoi collaboratori.