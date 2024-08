6° concorso canoro organizzato da Radio Comunità Nuova Festival di Resuttano

Il 6° Radio Comunità Nuova Festival, organizzato dall’emittente radiofonica Radio Comunità Nuova, si presenta come un concorso canoro di grande rilevanza nel panorama musicale del Centro Sicilia e non solo. Il concorso canoro organizzato da Radio Comunità Nuova a Resuttano, in provincia di Caltanissetta, è oggi uno dei più apprezzati grazie ad un’organizzazione certosina e alla importanza del premio destinato al vincitore; ogni anno si radunano a Resuttano, grazie alla favorevole collocazione geografica al centro della Sicilia, artisti provenienti da ogni angolo dell’Isola. Anche la sesta edizione dell’apprezzato concorso canoro, in programma a Resuttano il prossimo 13 settembre, riconferma infatti il premio destinato anche stavolta al vincitore del Radio Comunità Nuova Festival.

Una vera e propria opportunità che potrebbe rappresentare un valido trampolino di lancio nella carriera di chi si aggiudica la vittoria della Categoria Senior del Concorso. Anche quest’anno il 6° Radio Comunità Nuova Festival propone al vincitore la produzione completa di un proprio inedito presso il Masterplay Studio di Leo Curiale, a Mussomeli. Avrà quindi modo di mettere in pratica, in maniera professionale, il proprio talento all’interno di uno studio dotato di tecnologie all’avanguardia accanto a un producer affermato. Allo stesso modo, il vincitore della Categoria Senior, che si porterà a casa il 6° Radio Comunità Nuova Festival, sarà attenzionato dallo stesso Curiale, presente all’interno della Giuria di Qualità del Festival in qualità di producer e CEO dell’etichetta discografica Carioca Records, e sulla base del suo giudizio e della sua valutazione potrebbe essere incluso all’interno della squadra di artisti dell’etichetta. Lo stesso Leo Curiale avrà infatti modo di attenzionare, non obbligatoriamente e a suo esclusivo giudizio sulla base delle proprie personali valutazioni, tutti gli artisti che si esibiranno all’interno della Categoria Senior del 6° Radio Comunità Nuova Festival; se ritenuti particolarmente validi, potrebbe scegliere un qualsiasi iscritto da inserire nella squadra di artisti della Carioca Records indipendentemente dal piazzamento finale.

Il Radio Comunità Nuova Festival prevede tuttavia anche una Categoria Junior per bambini e ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 15 anni; il vincitore si aggiudica l’11° Memorial Padre Indorato. Novità di quest’anno è la nuova Categoria Baby destinata ai più piccoli, di età non superiore ai 10 anni. L’edizione 2023 del Radio Comunità Nuova Festival è stata vinta da Pier Paolo Manetta (nella foto), di San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento, che ha prodotto con Leo Curiale il singolo “Ho assunto Quasimodo come coscienza”; la Categoria Junior è stata invece appannaggio di Gioacchino Lo Giudice, di Canicattì.

La partecipazione al 6° Radio Comunità Nuova Festival, indistintamente dalla Categoria di appartenenza, rimane sempre totalmente gratuita. Il Radio Comunità Nuova Festival sarà trasmesso in diretta radio su Radio Comunità Nuova il 13 settembre 2024 a partire dalle 21:30, su 95 FM (Centro Sicilia e Madonie), www.radiocomunitanuova.it ma anche sull’App di Radio Comunità Nuova scaricabile gratuitamente da Google Play (anche per Android TV) e App Store. Inoltre verrà trasmesso in diretta video sulla Pagina Facebook Ufficiale di Radio Comunità Nuova.

Per iscriversi al 6° Radio Comunità Nuova Festival bisognerà consultare il Regolamento e compilare i moduli disponibili alla sezione Festival Canoro del sito internet di Radio Comunità Nuova (https://www.radiocomunitanuova.it/index.php/extra/festivalcanoro); c’è tempo fino alle ore 20.00 del 5 settembre 2024.