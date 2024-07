Continuano le azioni di contenimento dei daini. Collesano mette a disposizione locali per stoccaggio dei capi abbattuti

Come annunciato nei giorni scorsi e programmato dalle unità di intervento, le azioni di contenimento del Daino sono proseguite oggi a Collesano, uno dei quindici Comuni dell’Ente Parco delle Madonie particolarmente interessato dal sovrappopolamento della specie.

Si tratta delle misure previste dalla normativa nazionale e regionale e rientranti nel Piano di Gestione del Daino approvato dall’Ente di Palazzo Pucci Martinez. Tra le diverse misure previste per consentire di ottimizzare gli interventi gestionali in modo mirato nelle località di maggiore concentrazione degli animali, anche la possibilità di effettuare segnalazioni, da parte dei cittadini, sulla presenza e danni derivanti da tale specie. L’Ente Parco a tal fine ha infatti da tempo attivato anche tre numeri telefonici (0921/684059-684023-684040) ai quali possono indirizzarsi i soggetti privati, purché i fondi danneggiati rientrino in area Parco.

Si ricorda a tal proposito, che è fondamentale, al momento del primo contatto, fornire i dati catastali delle particelle interessate per consentire ai tecnici incaricati della pratica di avviare le prime verifiche.

“La presenza massiva di daini ha messo in ginocchio l’agricoltura e il comparto allevatoriale”, spiega il sindaco di Collesano Tiziana Cascio. Confidiamo nella piena attuazione del piano di contenimento daini al fine di arginare la problematica e in tal senso abbiamo offerto la nostra disponibilità a collaborare con l’Ente parco mettendo a disposizione locali idonei per lo stoccaggio dei capi abbattuti. Ringrazio il Commissario per la sensibilità dimostrata”.