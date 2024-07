Termini Imerese, crolla cornicione in via Trapani angolo via Vitt. Amedeo. Intervengono i Vigili del Fuoco

E’ crollato un cornicione in una palazzina a tre piani sita in via Trapani angolo via Vittorio Amedeo a Termini Imerese. Il cedimento si è verificato nella parte alta di una struttura fatiscente e i calcinacci hanno investito un serbatoio in eternit distruggendolo in parte e bucando il balcone del primo piano. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili urbani che hanno bloccato la circolazione delle auto in via Vittorio Amedeo e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.