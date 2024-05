Campofelice di Roccella, Polizia sequestra pullman per gita scolastica. Bambini per 4 ore sotto il sole

Pessima esperienza per gli alunni dell’Istituto comprensivo di Campofelice di Roccella e Lascari. I ragazzi della Scuola media dovevano recarsi a Montalbano Elicona per una gita scolastica divisi in due pullman. L’appuntamento era stato fissato per le ore 7,00 al piazzale Mareluna a Campofelice di Roccella. Ma al parcheggio si è presentata anche la Polizia che ha sottoposto a controllo i due mezzi prima della partenza. Nel primo caso l’autobus aveva i farmaci del pronto soccorso scaduti per cui gli agenti hanno invitato l’autista a recarsi in farmacia per ricomprare nuove medicine, nel secondo caso la situazione era molto più grave in quanto è stato trovato il cronotachigrafo alterato. La Polizia ha quindi proceduto al ritiro della patente del conducente e al sequestro del mezzo. I ragazzi invece sono stati costretti ad attendere per 4 ore sotto il sole un pullman sostitutivo: arrivato da San Cataldo.