Via libera per Michele Mignani, il nuovo allenatore del Palermo prende il posto di Corini

È ufficiale: la notizia rilasciata dalla società rosanero, Eugenio Corini nel pomeriggio è stato sollevato da tutti gli incarichi come guida tecnica del Palermo, a seguito dei tanti risultati negativi, una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime 5 partite ufficiali.

L’ex capitano rosanero però verrà sempre ricordato con orgoglio in città per come si è speso per tanti anni in campo come calciatore, indossando anche la fascia da capitano. Il suo sostituto? Ci sono stati diversi nomi: da Alvini (a inizio anno alla guida della Cremonese), a Gattuso (campione del mondo nel 2006 ed appena esonerato dal Marsiglia), a Fabio Grosso (anche lui campione del mondo da calciatore ed ex valoroso calciatore del Palermo) che però ha espressamente rifiutato perché non vorrebbe iniziare un nuovo progetto a stagione in corso.

Arriva Mignani

Il nome più quotato è quello di Michele Mignani, ex allenatore del Bari, esonerato qualche mese fa che è pronto per tornare in panchina, vista anche la risoluzione del contratto con il club pugliese. Mignani comincia la sua carriera da allenatore allenando le giovanili del Siena per 4 anni, rispettivamente dal 2010 al 2014 per poi passare al Latina per un anno, in veste di collaboratore tecnico. Negli anni a seguire è stato alla guida di squadre come Olbia e Modena, ricordando il ritorno al Siena dal 2017 al 2019.

Il tecnico genovese, nel 2021 è stato allenatore del Bari dal quale è stato esonerato qualche mese addietro. La società rosanero è adesso pronta a riceverlo in città nelle prossime ore, o nella giornata di domani, per affidargli un compito molto importante: raddrizzare questo fine campionato per raggiungere con serenità i play off, che una piazza come quella di Palermo merita fortemente. Intanto c’è molta attesa per il suo esordio, sabato alle 16:15 allo stadio Renzo Barbera contro la Sampdoria di Pirlo, squadra che è in netta risalita nelle ultime partite. Sarà quindi un match con tantissime aspettative quello che si disputerà in casa dei rosanero, con lo stadio che supporterà i ragazzi e il nuovo tecnico per tutti i 90 minuti.

Francesco Peri