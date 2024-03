Sciara: si presenta “Il perdono che guarisce” il nuovo libro di Don Leoluca Pasqua

Tutto pronto per la presentazione a Sciara del libro “Il perdono che guarsice” di Don Leoluca Pasqua.

La presentazione avverrà giovedì 4 Aprile alle ore 21:00 in Chiesa Madre, al termine invece seguirà un momento di Adorazione Eucaristica Comunitaria. Don Leoluca è attualmente padre spirituale del Seminario Arcivescovile di Palermo, delegato Arcivescovile delle “Ordo Virginum” (Vergini Consacrate), precedentemente ha svolto il suo servizio come esorcista e vicario episcopale. Al suo attivo si contano diversi libri di Spiritualità.

Il testo

Il libro aiuta a riscoprire la bellezza e la necessità del sacramento del perdono come esperienza qualificante del proprio cammino di fede. A tale scopo offre alcune chiavi di lettura per riflettere, verificare e purificare la mente dalle molteplici idee distorte che, per abitudine e per mancanza di un’adeguata formazione, hanno inquinato e trasformato il suo significato.

Un percorso di guarigione per comprendere come la misericordia di Dio non è finita e che, lì dove arriva, ha il potere di trasformare la vita di una persona, aiutandola a ritrovare la giusta collocazione nei confronti di Dio, dei fratelli e del mondo, perché viene guarita dalla superbia e dai sentimenti di onnipotenza.

Il testo si sofferma anche sulle parti che compongono il rito, per cogliere maggiormente la sua ricchezza teologica e spirituale. Mentre a conclusione viene proposta una breve antologia di brani scelti e uno schema per l’esame di coscienza, per nutrire la meditazione e la preghiera personale e il desiderio di sperimentare sempre più l’abbraccio misericordioso di Dio Padre.