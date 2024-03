Incontro sul porto di Termini Imerese e le Aree di interazione

Oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo, dalle ore 17,00, si terrà in incontro organizzato dal Comitato Città-Porto per un futuro sostenibile sulle prospettive del porto, sull’inquinamento, con un particolare focus sulle c.d. “Aree di interazione città-porto”. Queste ultime sono le aree intorno al bacino commerciale che hanno mantenuto una destinazione urbana e la cui pianificazione rimane nella competenza del Comune. Si tratta di tre aree: la zona Nord del porto, che comprende la spiaggia, il lungomolo e la banchina S. Veniero; la zona retrostante alla banchina di riva, ovvero la Via C. Colombo e la c.d. “area dei circhi”, prospiciente l’area termale; la zona Sud, dalla foce del torrente Barratina ai laghetti.

Si affronteranno inoltre le tematiche dell’inquinamento delle navi, in vista dell’avvio della valutazione ambientale del nuovo Piano Regolatore Portuale, da parte dell’Autorità di sistema portuale e verranno spiegate le ragioni che ci hanno portato a promuovere una raccolta firme per una proposta di iniziativa popolare per una delibera del Consiglio Comunale sulle suddette tematiche.