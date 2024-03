Gangi, 95 mila euro per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole

Un bando rivolto alle start up è stato pubblicato dal Comune di Gangi e prevede l’assegnazione di risorse dal “fondo di sostegno ai comuni marginali”. Si tratta di una somma complessiva di circa 95 mila euro per l’anno 2022. Il fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

“Il Comune di Gangi – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto un’assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 per complessivi 286.586,63 euro, la somma prevista per il 2022 è di 95.528,88 euro ed abbiamo voluto privilegiare l’assegnazione di risorse per la nascita di nuove attività principalmente nel centro storico”.

La somma sarà destinata per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio comunale: il 70 per cento, pari a €. 66.870,22, per le attività che saranno aperte nel centro storico e €. 28.658,66, pari al 30%, per le nuove aperture di attività fuori dal centro storico.

Il Comune, dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, per tanto le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 31 maggio 2024. Le domande di agevolazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del 5 aprile 2024 o mediante PEC: [email protected], o in busta chiusa tramite consegna al Protocollo comunale sito in Via Salita Municipio n. 2. Seguirà la pubblicazione di una graduatoria

“Con la pubblicazione di questo bando – ha detto l’assessore al bilancio e all’attività produttive Nicola Blando (nella foto) – incoraggiamo l’apertura di nuove attività produttive, concedendo un contributo a fondo perduto fino al 75% dell’investimento”.