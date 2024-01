A Caltanissetta il raduno regionale dei cori federati a In Chorus

Cori da tutta la Sicilia ma anche dalla Calabria per il secondo raduno regionale delle realtà corali federate a In Chorus che si svolgerà il 13 gennaio a Caltanissetta, città ospite per il secondo anno consecutivo.

Intenso il programma delle attività che si svolgeranno in più sedi coinvolgendo vari monumenti del centro città.

La mattina sarà una occasione di formazione attraverso un vero e proprio campus articolato in 2 fasce orarie. Per ciascuna fascia sarà possibile scegliere fra più laboratori tenuti da maestri e professionisti specializzati negli ambiti proposti : dalla polifonia rinascimentale, al coro nell’opera romantica, alla vocalità applicata al genere Gospel, alla musica per la liturgia; previsti anche laboratori sui tema della relazione nel coro, della leadership del direttore e della valenza educativa e rieducativa del coro.

Il pomeriggio, che vedrà anche l’assemblea regionale dei referenti dei cori federati, sarà soprattutto il momento della condivisione e del servizio che si realizzeranno nella rassegna corale e infine nell’animazione della Santa Messa in Duomo cui parteciperanno tutti i gruppi corali dando vita alla dimensione che da il titolo alla manifestazione: together as one, come unità indivisibile.

Essere uno non solo per l’armonizzazione delle voci ma soprattutto per il comune sentire che è presupposto essenziale del fare rete per contribuire con la pratica del cantare in coro ad un mondo più educato, e piacerebbe poter dire ‘assuefatto’, al valore della pace che si costruisce con lo stare insieme.

“La partecipazione al Campus è gratuita ed aperta a coristi, amatori, simpatizzanti, musicisti, direttori e presidenti”. Un invito a prendere parte ad una giornata speciale all’insegna della crescita e dell’unità formulato espressamente dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Federazione, il maestro Enzo Marino.

I lavori dell’assemblea daranno l’indirizzo programmatico alle iniziative della Federazione In Chorus durante l’anno appena iniziato. Un raduno a porte aperte grazie alla generosità dei docenti disposti ad elargire competenze ed esperienze, e al patrocinio della Diocesi di Caltanissetta e del Mo.Vi. (Movimento per il Volontariato Italiano) sede di Caltanissetta portato avanti con dedizione da Filippo Maritato. Informazioni ed iscrizioni sul sito: inchorusfederation.com.

Barbara De Gaetani