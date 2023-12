A Petralia Sottana arriva la Befana del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Non solo interventi ed esercitazioni per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione Palermo, che per le feste di Natale si dedicherà anche alla solidarietà. Per il quarto anno regaleranno qualche minuto di spensieratezza ai piccoli degenti dell’Ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo.

D’intesa con la direzione sanitaria del nosocomio e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, giovedì 21 dicembre a partire dalle 10,30 i tecnici del SASS in costume da Babbo Natale si caleranno dal terrazzo del padiglione “Biondo”. La mattina del 5 gennaio alla 10,30 , invece, in occasione dell’Epifania, nel cortile interno sarà montata una teleferica attraverso la quale una volontaria-Befana in sella ad una scopa farà un “volo” da un edificio all’altro.

Ma il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano farà volare la Befana in altre due occasioni.

Il 6 gennaio a partire dalle 10 l’evento sarà replicato a Monreale dove, in accordo con l’amministrazione comunale, la Befana scenderà dalla torre più alta del Duomo per “atterrare” nella piazza distribuendo dolciumi e caramelle ai bambini.