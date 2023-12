All’ospedale Giglio di Cefalù il concerto del “Palermo Spiritual Ensamble”

Nel 2023, si rinnova ancora una volta l’appuntamento presso l’Ospedale Giglio di Cefalù.

Giovedì 21 dicembre alle ore 16:00 si terrà un concerto nell’ambito del Jazz Festival edizione natalizia di Castelbuono. Il gruppo che si esibirà, il “Palermo Spiritual Ensemble”, è una delle formazioni vocali più significative e originali del nostro Paese.

Il programma di black music è stato concepito con la musica dei migranti, che nel corso dei secoli si è arricchita di numerose contaminazioni, diventando uno dei principali canali di integrazione tra diverse culture. Le armonie e le melodie del Gospel e degli Spirituals costituiscono il linguaggio universale della black music, comprensibile a tutti i popoli.

Il Palermo Spiritual Ensemble, composto da Sebastiano Alioto (batteria), Diego Spitaleri e Dino Pizzuto (tastiere), Aldo Messina (basso), Anna Bonomolo, Gabriella Portallo, Vito De Canzio e Giampiero Militello (voci), propone un concerto che crea un’atmosfera magica e d’altri tempi. Fonde il Jubilee nero-americano più tradizionale con le esecuzioni austere del bel canto, più vicine alla religiosità e al modo di pregare bianco-europeo. Non manca la voglia di sperimentare l’accoppiamento tra l’armonizzazione Gospel e il testo in dialetto siciliano, un tentativo al momento assolutamente unico. L’ensemble vocale siciliano ha esportato il proprio talento e le proprie produzioni musicali anche oltre lo stretto, vantando numerose partecipazioni televisive, non solo in Rai.

Renzo Arbore ha detto di loro: “I Palermo Spiritual Ensemble sono sorprendenti: per bravura, per fedeltà ai modelli, per avere assimilato e fatto loro quel ‘Blue’ misterioso che ama chi ama questa musica. Misteri della Sicilia e dei siciliani”.

Il Sindaco sottolinea che questo appuntamento è fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Direttore artistico Angelo Butera. L’obiettivo è far sentire ai pazienti e agli operatori dell’Ospedale Giglio la vicinanza della comunità di Castelbuono, offrendo ai pazienti che non possono tornare a casa durante le festività natalizie un momento di svago e cultura e a coloro che operano nella struttura ospedaliera che la comunità di Castelbuono sostiene il loro impegno, sperando che i servizi erogati siano sempre basati sulla qualità e principalmente sul soddisfacimento delle richieste dei pazienti. Per noi, la struttura sanitaria di Cefalù rimane fondamentale per i servizi da offrire al nostro comprensorio e all’intera Sicilia. Auspichiamo che la politica regionale comprenda che sulla sanità non si deve cercare consenso elettorale, ma qualità.