Lascari, eletto il nuovo “baby sindaco”

Eletto il nuovo “Baby sindaco” di Lascari, grazie alla rinnovata partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Campofelice-Lascari” al progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”. Il nuovo “primo cittadino” Alberto Paolo Paolinelli, e l’intero consiglio comunale dei ragazzi, si sono insediati, giovedì 15 dicembre, presso l’aula consiliare del Comune di Lascari.

Presenti il sindaco Franco Schittino, il presidente del consiglio, Helga Renzino, i consiglieri Tiziana Mazzola, e Antonio Cesare in rappresentanza dell’intero consiglio comunale, nonché la delegata del Dirigente Scolastico, Rosaria Cirivello, le responsabili dei plessi scolastici di Lascari e la referente del progetto, docente Teresa Viviana Lala.

«Ho deciso di candidarmi per diversi motivi» – racconta, emozionato Alberto – «primo fra tutti, quello di mettere la mia passione al servizio di ognuno di voi, ma in particolare per dar voce a chi spesso non riesce a dire in pubblico quello che pensa. Vorrei essere come il capitano che guida la propria squadra nel campionato, dove sicuramente ci saranno sconfitte ma anche vittorie. Tutti noi, sicuramente, crediamo in quello che diciamo e facciamo, perché ci mettiamo il cuore e l’anima. Sono certo che ognuno di noi saprà dare il meglio di sé, affinché questo “nuovo campionato” possa essere, per noi, e speriamo per tutta la comunità, motivo di orgoglio».

Al termine di una partecipata campagna elettorale, che ha visto contrapporsi due liste di candidati, nelle dichiarazioni e nell’intento di tutti gli eletti, da adesso, la volontà di superare gli schieramenti e agire responsabilmente nell’interesse di un unico bene: “il Bene comune”.

Oltre al baby Sindaco, hanno prestato giuramento dodici neoeletti, componenti il “Baby consiglio comunale”, i consiglieri: Andrea Culosi, Valentina D’Anna, Melissa Fatta, Mirko Fatta, Giulia Guercio, Salvatore Ilardo, Viola Ilardo, Giuseppe Schittino per la maggioranza; Gloria Maria Cirami, Giacomo Iacuzzi, Marina Paone e Lara Vitello per la minoranza. Designati gli assessori: Alessandro Schittino e Filippo Vara.