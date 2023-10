Termini Imerese, 50° anniversario dell’istituzione della caserma della Polizia Stradale di Buonfornello

Il 20 ottobre alle ore 11.30 presso la caserma della Polizia Stradale di Buonfornello, la Polizia di Stato, celebrerà il 50° anniversario dell’istituzione della Sottosezione di Polizia Stradale di Buonfornello, reparto del Compartimento Polizia Stradale della Sicilia Occidentale, che sin dalla sua istituzione ha svolto un continuo ed importante lavoro, che negli anni è stato contraddistinto dalla propria vicinanza alle varie Istituzioni ed alle comunità del territorio. All’evento parteciperanno numerose autorità civili, militari e religiose.

La Struttura è posta a ridosso dello Svincolo di Buonfornello, tra Termini Imerese e Campofelice di Roccella, in posizione strategica rispetto alle arterie autostradali dell’A/19 e della A/20, sottoposte alla propria vigilanza.

La Sottosezione, percorre come itinerari di competenza circa 320 km di autostrada, garantendo la presenza delle proprie pattuglie: dalla città di Palermo fino allo svincolo autostradale di Caltanissetta (A/19), e da Buonfornello fino allo svincolo del comune di S. Stefano di Camastra(A/20), e 150 km di strade statali, dalla città di Palermo al comune di Finale di Pollina (fine Provincia).

Nell’arco del cinquantennio, grazie alla spiccata professionalità che contraddistingue il personale che ne ha fatto parte e ai diversi Comandanti che nel tempo si sono succeduti, il Reparto ha avuto numerosi riconoscimenti a partire dai vari Capi della Polizia, dai Questori di Palermo e dai Dirigenti del Compartimento Sicilia Occidentale succedutisi nel tempo.

Quest’anno sono state effettuate 3600 pattuglie in autostrada, 150 pattuglie sulle strade statali tra le quali nei mesi di agosto e settembre di questo anno 15 pattuglie motomontate; sono stati effettuati 12.580 controlli a veicoli e 18.890 controlli a persone, sono state elevate 3020 contestazioni per infrazioni al C.d.S. 440 veicoli sequestrati/fermati.

Inoltre sono stati rilevati 296 incidenti stradali, di cui in 9 si è accertato la responsabilità per la guida con alterazione dello stato psico – fisico per l’assunzione di alcool. Sono stati effettuati 808 soccorsi a persone.

Infine sono stati portati portati a termine 5 arresti di cui 3 per detenzione e spaccio di droga, 1 per evasione, 1 per furto di autovettura, 27 persone deferite all’A.G. Sono stati effettuati 80 servizi con misuratori di velocità, per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sostanze stupefacenti.