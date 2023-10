Ancora una notte di fuoco, incendi a Campofelice, Collesano, Cefalù, Lascari e Termini

Siamo nelle mani di folli criminali!

Torna la paura nel nostro Comprensorio, in queste ore infatti diversi roghi stanno dilaniando ancora una volta il territorio, già abbastanza devastato dagli incendi di questa estate.

Nelle prime ore di questa sera infatti un vasto incendio ha colpito Termini Imerese dapprima in contrada “Santa Marina” dove è stata messa in salvo l’antica chiesa dedicata all’omonima Santa, e successivamente in c.da “Bragone” dove ancora le fiamme non siano state domate.

Altri incendi sono divampati in contrada “Campella” tra Lascari e Cefalù, dove le fiamme fanno ancora più paura perché protagoniste infauste di questa estate. Paura anche in c.da “Mungifutu” tra Campofelice di Roccella e Collesano dove, da quanto si apprende, si registra l’incendio più importante.

Il tutto è reso ancor più complicato dal vento di scirocco che non ha mollato la presa per tutta la giornata. In tutto il territorio in questione, uomini e donne dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine stanno operando con tutti i loro mezzi e le loro forze per arginare quanto più possibile le fiamme, e cercare di mettere in sicurezza persone e cose.