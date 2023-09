Dramma a Cefalù, una donna di 42 anni a seguito del vasto incendio che continua ad imperversare nel territorio, ha perso la vita a Mazzaforno.

Intorno alle 19 di questa sera, la donna insieme al padre e ai fratelli, stava tentando di portare in salvo i propri cavalli quando, secondo quanto riporta la Protezione Civile Regionale, probabilmente disorientata in quello che le deve essere apparso come uno scenario infernale‚ è scivolata in un canalone nei pressi del viadotto autostradale‚ preda delle fiamme e dell’intenso fumo.

“E’ – si legge sulla pagina ufficiale del DRPC – l’ennesima vittima di un’estate di fuoco in Sicilia e grande è il dolore che la notizia ha provocato in tutti. Il Dirigente Generale della Protezione Civile‚ Salvo Cocina‚ ha espresso il proprio cordoglio anche a nome degli operatori che in queste ore stanno facendo di tutto per arginare il fuoco”. Un altro morto si segnala a Trappeto.