Giornale di Cefalù, i colori del Simposio

“Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i colori”, la citazione di una poesia di Cesare Pavese è di Rosalba Gallà, direttore artistico del Simposio d’arte e laboratorio. L’occasione, la presentazione alla Corte delle Stelle della decima edizione della manifestazione ideata da Roberto Giacchino, presidente della associazione “Cefalù, città degli artisti”. Il Simposio – 25 agosto – 3 settembre – “favorisce” l’inondazione del centro storico di Cefalù da parte di una sessantina di artisti italiani e stranieri (tutti i nomi) con le loro opere di pittura, scultura, pirografia, intarsio, fotografia, disegno.

Contemporaneamente una mostra dedicata a Franco Guarnera, recentemente scomparso ed uno spazio artistico con protagonisti i bambini.

Nel corso della presentazione del Simposio, l’associazione “Cefalù, città di Ruggiero” ha assegnato il premio a Giuseppe Gallà, 88 anni, decano degli artisti di Cefalù. L’assessore Antonio Franco ed il presidente della associazione Giovanni Biondo hanno annunciato che il prossimo anno verrà organizzata al Santa Caterina una mostra dei dipinti di Gallà che, pur lavorando per oltre 50 anni a Roma, galleria Via Margutta, non ha mai dimenticato la sua Cefalù. Una piacevole sorpresa per il sindaco Daniele Tumminello, il dono, da parte dell’artista di San Mauro, Mauro Scacciaferro di un ritratto nello stile di Andy Warhol.

