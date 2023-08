Sciara: nostra intervista a Dario Mirri, presidente del Palermo FC

Si è svolto ieri 24 agosto, il “Galà dello Sport e dei Talenti”, un evento voluto dall’Assessore Istruzione, Politiche Formative e Cultura Irene Marcellino e dall’Amministrazione del Comune di Sciara.

Un momento importante per la giovane, e non solo, comunità sportiva sciarese che ha visto la partecipazione del presidente del Palermo FC, Dario Mirri, il quale ha tenuto un discorso importate rivolto in particolar modo alle future generazioni.

“Quella per il Palermo, – spiega il Presidente Mirri – la nostra, è una storia d’amore infatti lo seguiamo e lo amiamo anche quando perde. Cari giovani, vi auguro di perseguire i vostri sogni e quindi i vostri desideri, inseguite qualcosa che sta dentro il vostro cuore. Non dimenticate mai le vostre radici, siete giovani, magari andrete anche lontano da Sciara, però ricordatevi sempre che è qui il vostro cuore, e quello che mi auguro è che voi andiate ad imparare qualcosa e che poi torniate qui. Non abbandonate la vostra storia, la vostra passione, la vostra famiglia, perchè questo secondo me non consentirà di migliorarci, siete voi il nostro futuro. Seguite il cuore, – conclude – imparate a scuola, e poi tornate qui, a casa vostra”.

Al termine dell’evento, è stata presentata l’ASD Sciara Calcio, che affronterà la stagione 2023/2024, e inoltre son stati conferiti alcuni attestati di merito ai giovani sciaresi che si sono distinti nel campo professionale, artistico, e culturale.

Francesco Peri

