Giornale di Cefalù, Antonina Macaione fondazione Ability: Cefalù non è una città inclusiva

A novembre si svolgeranno corsi per sensibilizzare operatori economici e guide turistiche ad accogliere tutte le disabilità. Cefalù – dice nell’intervista Antonina Macaione (foto), della fondazione Ability – non è una città inclusiva perché sono presenti tante barriere architettoniche e si devono rimuovere anche antiche barriere mentali. Il 25 agosto alla Corte delle Stelle sarà inaugurata la 10° edizione del “Simposio d’Arte e Laboratorio – Cefalù, città degli artisti”. Sono ben 47 gli iscritti che realizzeranno pitture, sculture, fotografie nelle strade del centro storico – intervista all’ideatore e curatore Roberto Giacchino. 30° anno dei Festeggiamenti della Assunzione della Beata Vergine Maria con la Processione in barca con l’Icona della Vergine Maria e la Celebrazione Eucaristica. Gli interventi del Vicario Generale canonico Giuseppe Licciardi e del Parroco della Chiesa di Sant’Agata al Villaggio dei Pescatori don Pino Cigno. Le immagini della Festa e quelle del degrado in cui versano zone del Porto.

