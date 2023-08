“Notti di BCsicilia”: Collesano, itinerario dei luoghi conventuali

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 20 agosto 2023 a Collesano una visita guidata dal titolo “Itinerario dei luoghi conventuali”. L’appuntamento è fissato per le ore 21,30 in Corso Vitt. Emanuele, 2 (di fronte il Comune) a Collesano. Dopo gli interventi di Tiziana Cascio, Sindaco di Collesano, di Elsa Ingrao, Assessore comunale alla cultura, di Antonina Borgesano, Presidente Circolo Culturale Monte d’Oro, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita guidata dallo Storico del territorio Rosario Termotto.

L’iniziativa, libera e gratuita, è organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Comune di Collesano e il Circolo Culturale Monte d’Oro. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076.

L’itinerario procede dal convento domenicano dell’Annunziata nuova (odierno Palazzo Municipale) dove i frati si insediano a metà del XVI secolo, provenienti dalla sede fuori le mura di località Gioppo (odierno cimitero comunale), abbandonata per l’insalubrità del sito interessato da fenomeni malarici. La chiesa annessa ospita pure l’oratorio della confraternita del SS. Rosario fondata a inizio del Seicento. Chiesa e convento sorgono, anche col concorso del Comune, col patrocinio della contessa di Collesano Susanna Gonzaga, vedova di Pietro Cardona II. A lungo, nel convento funzionano uno studio di filosofia e uno di teologia. Con la soppressione delle corporazioni religiose del 1866, il complesso conventuale viene concesso dallo stato al comune che nel 1880 cura la sua trasformazione in palazzo municipale e caserma dei carabinieri dietro progetto del famoso architetto-ingegnere Giovanni Salemi Pace, originario da Montemaggiore Belsito. Il percorso continua con la visita del chiostro del convento dei Frati Minori Osservanti Riformati che presenta 12 colonne scolpite a spese di altrettanti devoti le cui insegne araldiche sono rappresentate nei capitelli. Dopo la soppressione del 1866, il complesso è stato adibito ai più svariati e impropri usi fino al recente restauro e la sua destinazione a polo culturale che ospita la biblioteca e l’archivio storico comunale. Si prosegue con la visita del sito dello scomparso convento dei Frati Minori Conventuali di S. Francesco, soppresso nel 1662, che ha dato a lungo il nome al quartiere di S. Francesco, oggi denominato Stazzone per via delle numerose fornaci ivi presenti. L’itinerario si conclude col Collegio di Maria, fondato per iniziativa del vescovo diocesano Valguarnera nel 1742 con sei suore provenienti dall’omonimo collegio di Marineo. In esso funzionavano una scuola di ricamo che ha prodotto vari manufatti di interesse storico-artistico, una scuola di musica e la scuola di base per le fanciulle locali.

Rosario Termotto (Collesano, 1947), docente in pensione, da decenni studia la storia e l’arte dei paesi delle Madonie con esplorazioni sistematiche di fondi notarili, diocesani e parrocchiali. Ha pubblicato opere monografiche su Collesano e Sclafani Bagni (Collesano La Basilica di S. Pietro, 1992; Sclafani Bagni Profilo storico e attività artistica, 2003, 2009; Collesano. Guida alla Chiesa Madre Basilica di S. Pietro, 2010) e recentemente “Collesano dai Normanni alla fine del Feudalesimo (1063-1812)”. Inoltre vari saggi di storia economica e sociale sul comprensorio delle Madonie in volumi miscellanei, sulle rivista internazionale Mediterranea ricerche storiche, sulla rivista dell’Università di Palermo Lexicon Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, sul Bollettino della Società Calatina di Storia Patria e Cultura, su Paleokastro Rivista trimestrale di Studi Siciliani e su Archivio Nisseno.