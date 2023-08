Manca il sangue, si cercano donatori all’ospedale “Cervello” di Palermo, ecco come donare

Ogni estate è sempre la stessa storia.

Oltre agli incidenti e alle operazioni ordinarie e straordinarie numerosi pazienti necessitano periodicamente di trasfusioni, ecco perchè è importante donare il sangue tutto l’anno, non è mai abbastanza, e spesso non tutti riescono ad accedere al servizio proprio perchè manca.

Come si dona? È davvero facile, basta chiamare ai numeri 392/9240662 – 345/4176083 dal lunedì al sabato, dopo la predonazione infatti si verrà ricontattati per fissare l’appuntamento per la donazione. Le donazioni possono essere effettuate nei seguenti luoghi: Associazione Linfa Rossa donatori sangue Palermo ODV, c/o Ospedale Cervello, Reparto di medicina trasfusionale, via Trabucco 180, Punto di Raccolta Fisso, Via Pecori Giraldi 18 Palermo.

Nel video una testimonianza di chi ha superato le proprie paure a donare sangue grazie all’amore. Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, è un dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà e amore verso gli altri.

Clicca qui per guardare il video https://fb.watch/molED9Qowh/