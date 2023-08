Termini Imerese, il marciapiede impraticabile

Secondo il dizionario della Treccani il marciapiede è “la parte della sede stradale riservata al transito dei pedoni, per lo più ai fianchi della strada, rialzata o altrimenti delimitata”. Il fatto che sia “riservata al transito dei pedoni” significa che deve essere agevolato nel modo migliore il loro passaggio. Ma non sempre è cosi. Sicuramente non lo è in quel tratto di marciapiede nella parte bassa della via Stesicoro a Termini Imerese. Sorvolando sulla pulizia del luogo e sui cespugli che crescono indisturbati, ma non depongono bene per il decoro della città, e sul selciato palesemente sconnesso, con diversi “rappezzi” che non prevedevano la tutela dell’incolumità del passante, quello che rende alla fine impossibile il transito è la crescita a dismisura di una enorme siepe che copre ormai tutta l’area della banchina. Questa situazione, oltre al disagio, crea una condizione pericolosissima, in quanto costringe nei fatti le persone a spostarsi sulla strada e a trovarsi praticamente in piena curva e per giunta in un punto molto trafficato della città bassa.

Suggeriamo agli organi preposti un pronto intervento di pulizia, di taglio della siepe e soprattutto di messa in sicurezza di quel segmento della sede stradale riservata ai pedoni.