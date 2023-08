Premiazioni del Cefalù Film Festival premio Pino Scicolone

Si è svolta nella splendida cornice della Base Logistica addestrativa dell’esercito italiano a Cefalù, l’ottava edizione del Cefalù Film Festival premio Pino Scicolone. L’evento nonostante la temperatura calda, è stato molto partecipato e il pubblico si è fermato fino alla conclusione. A dare il saluto di benvenuto il comandante della base il ten col Ciro Settecasi. Tra gli ospiti della serata. presentato da Katiuska, la cantante Linda Armetta, il chitarrista Carmelo Farina, la violinista Giovanna Ferrara, in arte Jane Far. Al service Antonio Catanzaro. Il vincitore del premio Pino Scicolone 2023 è stato il cortometraggio “Vivi Caccamo” di Peppe Cavallaro con l’amico Fajlla. Il premio è stato consegnato dalla vice sindaco di Caccamo con delega alla cultura e beni culturali prof.ssa Patrizia Graziano. Durante la manifestazione è stato consegnato un premio in ricordo del “Senatore Bartolo Fazio”, un ammiratore della manifestazione, e sono stati presenti alla manifestazione l’avv. Filippo Fazio, figlio del senatore, la dott.ssa Francesca Cerami dell’ A.P.S. “Bartolo Fazio”, la moglie Carmen Santomarco. “Un grande ringraziamento – ha detto la Presidente della Fondazione Antonella Scicolone – desidero porgerlo all’amico Antonio Barracato per le bellissime foto e per avere dedicato una sua poesia a questa edizione 2023.Sono molto soddisfatta della serata e do a tutti un arrivederci alla prossima edizione”.