Cefalù, ancora successi per la poetessa Margherita Neri Novi

Ancora successi per Margherita Neri Novi che continua a confermare le sue doti e qualità artistiche di elevato spessore culturale che gratificano la nostra poetessa, arricchendo il suo già ampio curriculum. La conferma delle particolari doti della stessa, viene data dai premi che le vengono attribuiti. Margherita, anima orgogliosa della sua Sicilia, ha un timbro forte e originale con cui canta la sua terra nelle sue infinite contraddizioni e sfaccettature e porta in giro la città di Cefalù e la sua cultura con le poesie in lingua siciliana.

Oltre ai premi sotto riportati, emerge quello attribuito all’ultima sua raccolta di poesie dal lungimirante titolo “Sicilia Scapiddata” – Editore Marsala – che potrebbe a buon diritto rappresentare un corollario alle due sue opere precedenti che hanno visto la luce alcuni anni fa: “La me terra” e “Terra niura”, nelle quali emerge il palpabile sentimento d’amore speso dall’Autrice per la propria terra.

Emozionante e prestigioso quest’ultimo riconoscimento attribuito all’opera “Sicilia Scapidatta” che si aggiudica il primo premio exaequo, nella Sezione Edita in lingua siciliana, della 48^ edizione del Premio Internazionale di Poesia “Citta di Marineo” 2023. Altri riconoscimenti recenti: Premio Speciale “Ignazio Buttitta”; al concorso nazionale “La Gorgone D’oro” 2023,svoltosi presso Cine Teatro “Antidoto” di Gela; Seconda classificata al premio Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta” 2023, organizzato dal Centro Artistico Culturale Editoriale “Renato Guttuso” in Favara, svoltosi presso l’Anfiteatro Parco Letterario Luigi Pirandello Caos, ove sono stati premianti anche personaggi dello spettacolo come Piero Barone de “Il Volo”, Michele Guardì e tanti altri soggetti di spicco; Seconda classificata al premio “Baronessa Anna Maria Statella” 2023 , organizzato dalla sezione FIDAPA di Catenanuova, svoltosi presso il Palazzo di Città.