Pericolo scampato in un palazzo in via Piersanti Mattarella a Termini Imerese.

Da quanto si apprende, un corto circuito avrebbe innescato una scintilla facendo fuoriuscire del fumo da un quadro elettrico presente nel palazzo. Solo un po’ di paura per fortuna per i residenti del piano dello stabile che hanno allertato i Vigili del Fuoco, i quali sono intervenuti subito dopo insieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118.

Attualmente sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza.