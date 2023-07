L’alt dell’Unione delle Madonie alla chiusura tenenza della Guardia di Finanza: “rappresenta presidio di legalità”

La giunta dell’Unione Madonie dice NO alla chiusura della Tenenza della Guardia di Finanza di stanza nel comune di Petralia Soprana e a nome e per conto di tutte le Amministrazioni Comunali dei Comuni facenti capo all’Unione invita le Istituzioni a rivedere la determinazione presa.

La Tenenza GDF rappresenta un presidio di legalità, nonché un deterrente importante per il contrasto delle attività delinquenziali, e in una fase storica, in cui vi è un notevole flusso di risorse (fondi PNRR e risorse comunità europee), detta soppressione va in controtendenza alle reali necessità di controllo. Se il territorio madonita ad oggi è considerato un’area a basso indice di criminalità e di evasione, ciò è da addebitare all’educazione e al riaspetto che i cittadini hanno nei confronti della legge ma anche per l’azione preventiva costante e continuativa che è stata garantita dalle Forze dell’Ordine ed in particolare delle Fiamme Gialle.