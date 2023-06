Collesano, mamma insegna alle sue quattro bambine un’antica nenia che le piccole cantano in giro per il paese. Ne esce fuori un video dolcissimo

Il tutto è nato per trascorrere un pomeriggio di primavera insieme nella loro casa e per richiamare il sole che quest’anno si fa desiderare. Allora perché non farlo canticchiando con le sue quattro bambine? Prende così forma l’idea di insegnare una antica nenia e farla cantare alle quattro bimbe in giro per il paese di Collesano. La mamma è Verdiana Manzella, le dolcissime piccole sono Annaluce, Regina, Tullia e Fiammetta. E la collaborazione entusiasta di una anziana signora residente nell’antico borgo delle Madonie in cui vivono da sempre. “Ho trovato quel luogo il più adatto – scrive Verdiana – lì sono passate diverse generazioni di bambini che frequentavano il collegio delle suore figlie della croce, ormai chiuso, ed in quel silenzio il canto popolare del “Cucù” poteva portare gioia, colori ed armonia. Non poteva mancare il saluto alla Madonna, nostra patrona, anche perché la tradizione vuole che maggio sia proprio il mese a lei dedicato”. Le bambine amano cantare e la mamma non ha fatto altro che assecondare il loro desiderio nascosto. Ne è uscito fuori un pomeriggio di spensieratezza e memorie di fanciullezza che ha colpito un po’ tutti , facendo riaffiorare lontani ricordi. Dalla passeggiata per il quartiere ne è nato un video con la collaborazione di Giuseppe Nicchitta che si è occupato delle riprese e del montaggio.

“Ma la cosa più bella per le mie bambine – afferma ancora Verdiana – è stato quello di aver trascorso un pomeriggio di spensieratezza e gioia e di essere stati “protagonisti” di una bellissima esperienza alla scoperta del paese dove vivono, e mi auguro che questi luoghi possano essere rivissuti e apprezzati non solo dai turisti. Adesso mamma e bimbe si stanno preparando per un’altra “fatica”. “Non so cosa uscirà fuori perché si improvvisa tutti insieme ed è questo l’aspetto più avvincente”.

“Madre” solo due sillabe che racchiudono “un insieme di cose: affetto, amore, dedizione, protezione, sostegno, paura, ansia e impegno” ed è proprio l’impegno di una mamma di un piccolo paese come Collesano che ha dato colore ad un nuvoloso pomeriggio di primavera. Verdiana Manzella madre di 4 splendide bambine è riuscita, con la sua creatività, il suo amore per le figlie a dare un tocco quasi magico ad un tedioso pomeriggio. Ed è grazie alla sua idea che le quattro bimbe hanno potuto vivere un’esperienza sicuramente indimenticabile che le porterà a vedere con occhi diversi il piccolo borgo.