Termini Imerese, Edil Bova primo punto vendita della provincia di BigMat leader in Europa di materiali per costruire e ristrutturare

Il Gruppo BigMat amplia e consolida il proprio presidio in Sicilia con l’ingresso del primo punto vendita della provincia di Palermo: Edil Bova di Termini Imerese.

L’azienda, fondata dai fratelli Bova, è attiva dal 1972 come realtà produttiva di soluzioni in laterocemento, isolanti e movimentazione terra, a cui nel 1993 si è affiancata la vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiali da costruzione.

Guidato oggi dalla seconda generazione della famiglia Bova, il punto vendita BigMat Edil Bova si sviluppa su una superficie complessiva di 5.150 m2 così distribuiti: 2mila m2 di piazzale dedicato a edilizia pesante, ferro, tubi, pergole e legno lamellare (con una spinta importante negli ultimi anni che ha rappresentato circa il 20% del fatturato dell’azienda); 250 m2 di magazzino con area ferramenta, due sistemi tintometrici, idraulica, termoidraulica ed elettricità; 320 m2 di showroom di ceramiche per pavimenti e rivestimenti, sanitari, rubinetteria, porte e infissi.

Diciotto sono invece le persone dello staff di BigMat Edil Bova a disposizione di artigiani, imprese e privati non solo di Termini Imerese ma anche di Palermo e Cefalù per i quali l’azienda rappresenta un importante punto di riferimento sia per il suo vasto assortimento di prodotti e articoli in pronta consegna sia per i servizi offerti: dall’assistenza pre e post vendita alla consegna in cantiere con automezzo con gru, passando per la progettazione e rendering grazie alla presenza in sala mostra di un architetto.

Una realtà in continua crescita non solo in termini di volumi di fatturato – con un 2022 oltre le aspettative e un 2023 che ha già superato i risultati raggiunti l’anno precedente, grazie anche a un forte incremento della sala mostra – ma anche di qualità dell’offerta proposta.

E proprio in questa direzione si colloca l’ingresso nel Gruppo BigMat, come spiega Giovanni Bova, titolare del punto vendita: «Un progetto a cui tengo molto e che abbiamo abbracciato con grande entusiasmo e orgoglio; far parte della famiglia BigMat, di cui condividiamo valori e visione, ci consente di proseguire e accelerare ulteriormente il nostro percorso di sviluppo e affermazione come interlocutore di riferimento per i professionisti del territorio. Passione, disponibilità, assistenza e servizio sono i punti di forza che ci rendono competitivi sul mercato e con il supporto di BigMat lo saremo ancora di più grazie a un’offerta commerciale decisamente vantaggiosa che ci permetterà di rispondere sempre più puntualmente alle esigenze del mercato».

BigMat, fondato nel 1981, è il Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione specializzata di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Il network internazionale ha oltre 950 punti vendita in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) e un fatturato complessivo 2022 di oltre 3 miliardi di euro. In Italia BigMat conta oltre 230 punti vendita e 150 soci, per un fatturato 2022 di 890 milioni di euro. BigMat si rivolge ai professionisti del settore dell’edilizia – imprese edili, progettisti, architetti, interior designer, artigiani – ma anche privati, offrendo prodotti, sistemi costruttivi e servizi personalizzati per ogni progetto. Ogni punto vendita BigMat è un centro specializzato per soluzioni tecniche tradizionali e all’avanguardia che vanno dai materiali edili, alla ferramenta ed elettroutensili, fino alle finiture d’interni. Grazie alla competenza del personale specializzato, agli ampi spazi espositivi e molteplici servizi BigMat è un partner strategico per tutti i progetti anche grazie alla rete di showroom d’interni HABIMAT.

Dal 2023 BigMat Italia è sponsor ufficiale delle Nazionali italiane di pallavolo e accompagnerà gli atleti e le atlete in qualità di nuovo co-sponsor di maglia in tutti gli appuntamenti internazionali.

BigMat Italia fa inoltre parte di BigMat International, la società del Gruppo che si occupa di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i Soci e tra i diversi Paesi dove è presente l’insegna BigMat.

Tra le iniziative più di rilievo di BigMat International ci sono il BigMat International Architecture Award (premio biennale che dal 2013 promuove l’eccellenza architettonica europea) e il progetto di responsabilità sociale “Costruiamo per lo Sport” che dal 2020 sostiene dello sport amatoriale in tutta Europa.